Ribadelago reclama retirar las tuberías de uralita de la red

Vecinos de Ribadelago reclaman al Ayuntamiento de Galende retirar las tuberías de uralita que todavía existen en la red de abastecimiento del pueblo nuevo.

La rotura de una de las canalizaciones pone de manifiesto que “supuestamente se ha solucionado la avería, haciendo un empalme de plástico a la rotura en la tubería de agua potable”. La totalidad de los vecinos no consumen agua de la red pública.

Comparado con otros pueblos del municipio “en el pueblo de Galende se ha invertido en un caño que pasa por el pueblo y en nuestro pueblo llevamos más de cinco años sin agua potable”.

El agua del grifo “no la usamos ni para lavar los dientes, porque a veces sale marrón y no en época de verano por la cantidad de gente, no, también pasa en febrero”.

El tratamiento que se está haciendo con las tuberías de uralita, un material cancerígeno, es cuestionado “están siendo manipuladas y cortadas. No son remplazadas sino parcheadas”.

Los vecinos denuncian el abandono del pueblo “centro turístico que da de comer a toda esta comarca” y “dejado de la mano de dios”. Ni caminos ni arcenes se han limpiado antes del mes de julio, y en algunas curvas de la carretera la vegetación impide la visibilidad.

Señalan “el caciquismo y la dejadez” como causas del deterioro del pueblo, con una diferencia urbanística, belleza singular y cercana a ese paraíso. El otro problema reiterativo es el de los vertidos de las aguas residuales al Tera y el Lago, tanto desde San Martín como de Ribadelago y Vigo.

Por su parte, Diputación sigue suministrando a la comarca con camiones cisterna por la escasez de agua de la sequía a los municipios de Manzanal de los Infantes y Rionegro, entre otros.