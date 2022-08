Es la respuesta del director general de Patrimonio Natural y Política Forestal a la pregunta formulada por este diario durante su comparecencia ante los medios de comunicación. José Ángel Arranz ha visitado Zamora para reunirse con los alcaldes de municipios afectados por los grandes incendios y explicarles el plan de saca y subasta de madera quemada en los Montes de Utilidad Pública.

"Hablamos de varios incendios que son muy complejos y difíciles de apagar. Venimos de una situación con una sequía acumulada que no se le escapa a nadie. Es bastante evidente que tuvimos un incendio con más de once focos, con vientos de más de 70 kilómetros a la hora, con comportamientos de incendios que estuvieron quemando más de 1.300 hectáreas a la hora, que no habíamos visto nunca. Una virulencia nunca vista y con un operativo que consiguió que los daños se minimizaran. Podría haber sido mucho más daños sin una actuación eficaz como la que tuco el operativo·" ha defendido el alto cargo de la Consejería de Medio Ambiente.

"Otra cosa son las opiniones ligadas a otro tipo de reclamaciones, posiblemente muy lícitas de mejoras en condiciones laborales que nada tiene que ver con la eficiencia a la hora de extinguir los incendios".

"Zamora no es un caso aislado"

Arranz defendió que lo ocurrido este verano en Zamora no es un caso aislado. Se están produciendo incendios de gran virulencia en "otras comunidades y también en toda Europa; en Francia, en Italia o en Grecia ha habido incendios excepcionales". Se ha refereido el director general a la singularidad de Castilla y León, con "unas masas forestales más continuas y más grandes. Tenemos más monte, más vegetación con menos discontinuidades y eso complica la extinción respecto a otras comunidades que tienen menos masa forestal".

"Si levantamos la cabeza es una situación que está sucediendo en toda Europa y si miramos al continente americano no hay más que ver lo que está pasando en California" anundó José Ángel Arranz.

El director general de Medio Ambiente y Política Forestal eludió hablar de cambio climático pero sí se refirió a las condiciones extremas. "Toda Europa está padeciendo una sequía muy fuerte y con las olas de calor más fuertes de la historia. Es evidente que estamos superando récord de sequía, de olas de calor, de temperaturas máximas y, además, en Castilla y León las tormentas secas y los rayos"

Reconoció José Ángel Arranz que el problema de los incendios "va muy ligado a lo que sucede con los aprovechamientos en los montes, ganaderos, agrarios. Cade vez hay más zonas abandonadas y es donde se tiene que centrar nuestra actuación".

Defendió la actuación de la Junta, con su gestión directa en los montes de utilidad pública "e intentando que también la actividad agraria se mantenga y contribuya a que haya menos biomasa en los montes".

"Los montes de la Sierra de la Culebra estaban gestionados, se estaban aprovechando, había cortas planificadas. De hecho, algunas de las zonas que estaban planificadas y cortadas se han quemado. Cuando llega un incendio de esta virulencia es muy difícil controlarlo" ha sentenciado José Ángel Arranz.