Los vecinos de Fuentesaúco se despiertan con un nuevo "inquilino" en el centro del pueblo: ya está instalada la chimenea del crematorio. "Estamos muy disgustados", claman los vecinos en su tercera manifestación consecutiva para impedir que finalice la construcción.

Aunque ya van tres escritos pidiendo que el Ayuntamiento frene la construcción, desde la Plataforma saucana denuncian el silencio por parte del alcalde , "no han dicho ni mutis". No obstante, desde el consistorio ya avisaron de que no tienen ninguna responsabilidad pues "se han seguido todos los procedimientos normativos" en base a los informes técnicos.

Los vecinos unidos contra el crematorio

Cada vez más gente se suma a la protesta donde, en torno a 1.600 habitantes, ya han firmado 1000 personas contra el crematorio. La portavoz de la plataforma, Felisa Juanes, señala que a las manifestaciones ya no solo acuden gente del pueblo, sino también de los alrededores.