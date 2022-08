Los pueblos de Aliste toman medidas ante los problemas de la sequía

Riomanzanas, localidad fronteriza perteneciente al municipio de Figueruela de Arriba, ha recuperado la normalidad en el abastecimiento domiciliario de agua potable gracias a la perforación y puesta en marcha de un pozo de sonde de emergencia. Un alivio para un pueblo que triplica su población en agosto.

Llegó el verano y la fuerte sequía y la escasez de lluvias no respetó ni al pueblo cuyo nombre (Río Manzanas) y su apodo (Jardín de Aliste) le han situado históricamente como uno de los enclaves más paradisíacos de la Raya de España y Portugal por sus profundos valles y montañas, a la vera de la Sierra de la Culebra y del parque natural de Montesinho, donde, hasta ahora, el frescor, el verde y los manantiales brillaban por su abundancia: aguas en calidad y en cantidad.

El pueblo se abastecía hasta a hora de un acuífero superficial justo en los inicios del arroyo “Fontano” en el paraje de “El Palomar” en plena serranía, sentenciado a muerte a mediados d julio con las olas de calor.

La Diputación Provincial de Zamora a través del Área de Medio Ambiente, con el alistano Javier Faúndez Domínguez a la cabeza, está actuando con urgencia y efectividad y si en Flores se solucionó el problema de arsénico, hierro y manganeso en 48 días con una nueva estación de trocamiento de agua potable compacta, lo mismo ha sucedido en la localidad de Riomanzanas perforando un pozo de sondeo.

La Corporación Municipal del Ayuntamiento de Figueruela de Arriba, presidida por el alcalde Carlos Pérez Domínguez, reacciono con celeridad y con el apoyo de la Diputación de Zamora perforó un nuevo pozo de sondeo que da una caudal de alrededor de 8.000 litros a la hora. Las analíticas realizadas por Sanidad ha dado como resultado que las aguas están dentro de los parámetros establecidos por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León en materia de contenido de minerales: es apta para el consumo humano. Los vecinos agradecen las actuaciones de la Diputación y Ayuntamiento.

En San Vicente de la Cabeza con el manantial de “Los Salguerales” bajo mínimos, la solución temporal ha llegado con la conexión del pozo de sondeo del “Frontón” y de momento no hay problemas. No obstante, dada la situación, el Ayuntamiento que preside el alcalde Fernando González procedían ayer al aforo de un pozo de sondeo antiguo en la margen derecha del río Aliste para realizar las analíticas y estar prevenidos en caso de emergencia. No ha hecho falta: sólo dos minutos saco agua la bomba antes de agotarse. El acuífero está muerto. La Alcaldía ya ha trasmitido la situación a la Diputación de Zamora ante la más que previsible necesidad de tener que perforar un nuevo pozo de sondeo de emergencia.

Bercianos

En Bercianos de Aliste se está en alerta previa, el pueblo inicia hoy las fiestas, tras flojear el acuífero subterráneo de “Las Furnias”· aunque el pozo del “Valle” de momento esta respondiendo.

En la localidad de Palazuelo de las Cuevas se actuará en adecuación y mejora del acuífero superficial de la margen izquierda del río Aliste dentro de la zona afectada por el incendio del 15 de junio en la Sierra de la Culebra

Mahíde

El Ayuntamiento de Mahíde (San Pedro de las Herrerías, Boya, Pobladura y La Torre) se une a los graves problemas de escasez de agua potable unidos al ya de por si a la gravedad que está causando para la ganadería extensiva el que se haya secado el río Aliste que nace en el “Portillo de San Pedro” y cruza por el casco urbano de cuatro de sus cinco pueblos.

El alcalde Roberto Cisneros ha emitido un bando: “A la vista de la escasez de agua existente queda prohibido el riego de huertas, llenado de piscinas y lavado de coches” a la vez que desde el Ayuntamiento se ruega a los vecinos “que se mantengan limpios los solares por el altor peligro de que puedan producirse incendios forestales”.

Alba

En la Tierra de Alba, el Ayuntamiento que preside José Antonio Calvo Fidalgo ha solucionado los problemas en el abastecimiento domiciliario de agua con la adecuación y mejora del depósito elevado de almacenamiento y distribución de Santa Eufemia del Barco con una inversión económica de 28.840 euros, cofinanciados al 90% por la Diputación de Zamora (Medio Ambiente).

Las obras de recuperación integral se han dividido en dos apartados claramente diferenciados que en su conjunto han conseguido el objetivo deseado: conseguir la estanqueidad total del aljibe con la mejora de su deteriorado estado para garantizar sus condiciones sanitarias. En primer lugar se demolió la parte superior del forjado del depósito para aumentar el espacio de acceso a él, colocándose un casetón de entrada. Así mismo se instaló un depósito accesorio de 15.000 litros junto al general para garantizar el suministro de agua al pueblo durante las obras.

Depósito

El depósito general se ha limpiado mediante lijado mecánico y chorro de arena e impermeabilizado interior eliminándose previamente los restos deteriorados existentes en la paredes ya degradados por la acción del cloro. De esta manera se garantiza la estanqueidad del aljibe sin abombamiento ni porosidades de ninguna clase. La impermeabilización realizó con un revestimiento elástico de malla de fibra de vidrio. Finalmente se ha pintado todo el depósito y se ha instalado una nueva escalera de subida con estricto ajuste a la normativa legal de aplicación que garantiza el fácil acceso al vaso.

Las autoridades locales piden a todos los vecinos el uso responsable del agua ante la gravedad de la situación y se deja clara la prohibido de malgastarla en el riego de huertas, llenado de piscinas privadas y el lavado de cualquier clase de vehículos.