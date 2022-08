El parque infantil de Olmo de la Guareña se limpiará “el próximo lunes”.

Así lo asegura Fernando Portillo, teniente de alcalde de Vallesa de la Guareña, Ayuntamiento del que depende el anejo de Olmo. Portillo confirma así la retirada de la maleza del parque, una demanda que provocó la espontánea manifestación de las niñas y niños que veranean en Olmo de la Guareña, cansados de no tener un espacio digno con juegos.

Portillo explica que el parque no se ha limpiado antes “porque este año hasta julio no hemos dispuesto de los dos trabajadores que contratamos a través de un programa de empleo. Otros años llegan en abril, pero esta vez la subvención no la hemos tenido hasta julio”.

Evitar incendios

El teniente de alcalde precisa que “se ha dado prioridad a la limpieza de cunetas y de maleza en los dos pueblos (Vallesa y Olmo) para evitar incendios. En el parque se actuará el lunes y quedará limpio al retirarse la hierba y toda la maleza, como todos los años”.

Respecto a la reivindicación de un nuevo espacio infantil con juegos renovados –los columpios del actual son muy viejos y están oxidados–, el teniente de alcalde asegura que “el proyecto está presentado en la Diputación desde hace dos años y estamos a la espera”.

Fernando Portillo admite las necesidades de Olmo, pero asegura que “los recursos de este Ayuntamiento son muy limitados. Entre los dos pueblos (Vallesa y Olmo) tenemos 64 vecinos y el presupuesto es muy pequeño”.