La tradición manda en La Bóveda de Toro

La Bóveda de Toro ya está en fiestas. El ambiente festivo ya se respira estos días por las calles del municipio con la organización de distintos concursos, marchas solidarias, actos deportivos, cine y teatro, pero sobre todo con la alegría de sus vecinos y foráneos por celebrar la vuelta a la normalidad. Hasta el próximo miércoles 10 de agosto, La Bóveda de Toro honrará a Nuestra Señora de las Nieves con actividades infantiles, espectáculos musicales y festejos taurinos en un amplio programa de fiestas que, como define la alcaldesa María Jesús Riesco, está marcado por la tradición.

–¿Tiene ganas La Bóveda de Toro de fiestas?

–Muchas. Estas van ser las fiestas del reencuentro y de las emociones después de todo lo que hemos pasado estos dos años. Mucha gente ha perdido a familiares, amigos o conocidos, al final nos ha tocado a todos de una manera u otra, y yo creo que la gente tiene ganas de divertirse y de olvidarse de muchas cosas.

–Pese a que lleva cuatro años en la Alcaldía de La Bóveda, estas van a ser sus segundas fiestas como regidora. ¿Cómo las afronta?

–Esto es como cuando sales a escena, no sé si los nervios se controlan. Siempre se tiene algo de nervios por que todo esté a tiempo, que no se te olvide nada, que no haya problemas, etcétera. Pero más que nerviosa estás preocupada por que todo salga bien y la gente quede contenta.

–¿Por qué se caracteriza el programa de las fiestas en honor a Nuestra Señora de las Nieves?

–Por mantener las tradiciones, sobre todo de toros y música.

–Lo cierto es que La Bóveda rezuma afición taurina y así se ve reflejado en el programa: encierros, desenjaules, cortes…

–Aquí los toros gustan mucho, es algo que hemos visto desde pequeños, que nos han inculcado y que va calando. Además, la mayoría de los festejos son gratis y no solo viene la gente de aquí, sino también de fuera.

–¿Qué novedades hay este año?

–Este año como novedad el encierro de campo del domingo día 7 a las 11.00 horas de la mañana se desarrollará en una parcela que, gracias a la deferencia de unos vecinos de aquí, Javier Hernández y María Elena Manteca, nos la han cedido para que el espectáculo se desarrolle en un recinto cerrado y así los toros no salgan. Los vehículos estarán por la vera de los caminos viéndolo, pero dentro del cercado solo estarán los caballos. Otros años el encierro se celebraba en parcelas de paja que ya están cosechadas y hay más barbecho, pero este año hay mucho girasol sembrado y era un peligro, no queríamos ocasionar perjuicios a terceros. Además, también como novedad, justo después del encierro habrá un vermú torero por los bares de la localidad con una charanga.

–¿Quién dará el pregón en este especial regreso de las fiestas?

–Las jugadoras de la U.D. Bovedana. Justo en 2019 ganó el equipo masculino de la Bovedana y este año las chicas. Además, ha sido un año especial porque no teníamos equipo de chicas, ha sido el primer año en Segunda Regional y han hecho una temporada extraordinaria ganando la Liga y logrando el ascenso a Primera Regional. Nos sentimos muy orgullosos de ellas y del equipo técnico y directivo, se lo merecen.

–¿Por qué hay que ir a las fiestas de La Bóveda?

–Todo el mundo que nos visita, vuelve. Hay muchísimo ambiente y las puertas están abiertas para todos con las bodegas, las peñas y todos deseando ofrecer lo mejor que tenemos.