Nueva concentración de vecinos de Sayago a las puertas del Centro de Salud de Bermillo "en defensa de una sanidad digna".

Llevan un año visibiizando la reclamación de más medios sanitarios y ya son 47 las concentraciones que celebran sábado a sábado. Se han cubierto tres plazas de médicos "y hoy podemos decir que estamos mejor que hace un año" ha expresado la portavoz de la Platataforma en Defensa de la Sanidad en Sayago, Pruden Garrote.

"Pero aún faltan cuatro médicos de área en Sayago, que son los que refuerzan las guardias, los días libre y las bajas de los médicos de familia".

Insisten en que en los pueblos con menos de 50 cartillas "no hay consulta con dia y hora fijas. Sólo en Monumenta va el médico 1 miércoles al mes".

Apuntan desde la Plataforma que "en alguno de los pueblos de Sayago con más cartillas el médico no tiene fijado dia de la semana ni hora para la consulta, por lo que puede ir o no ir. Los enfermeros si asisten a las consultas fijadas. Sabemos que hay problemas con la atención primaria en todo el pais. Y en Castilla y León hay una enorme diferencia entre provincias. En Valladolid no hay plazas de médicos sin cubrir y tampoco en Salamanca".

Apuntan que la concentracón de todos los sábados "es mucho más que una reclamación por la sanidad rural, ha sido siempre una llamada de atención por la despoblación, contra el abandono de los pueblos. Invertir dinero en mantener una sanidad rural digna, dotada de los médicos y enfermeros necesarios y bien organizada, es combatir la despoblación, es prevenir los incendios, es fomentar el turismo rural, es comenzar a revertir".