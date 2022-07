El Procurador del Común instó, la semana pasada, al Ayuntamiento de Puebla de Sanabria a crear un reglamento que regule el funcionamiento de la Comisión Especial de Seguimiento y Control del Contrato de Concesión de Servicios del ciclo integral del agua. La resolución se dictó a raíz de la queja del grupo Popular del Ayuntamiento de Puebla presentada sobre la creación, reglamento y composición de este órgano cuya creación venía recogida en el pliego de condiciones de la adjudicación del servicio.

El Ayuntamiento ha adelantado que, aunque todavía no se ha aprobado el Reglamento de la Comisión, "se procederá a la mayor brevedad posible a su elaboración y aprobación, para el funcionamiento de la Comisión de seguimiento". Ya que, el contenido de la resolución refleja que “debe determinarse en un reglamento orgánico que establezca su composición, funcionamiento y régimen jurídico; en tanto ese reglamento no sea aprobado, la Comisión no puede constituirse válidamente y ejercer las funciones correspondientes”.

Una vez constituida la Comisión, se redactará su propio Reglamento, como también reflejaba el pliego de condiciones. Esta comisión estará formada por siete miembros, cuatro correspondientes al Ayuntamiento y tres al concesionario.

La resolución establece una diferencia entre esta comisión de seguimiento y las Comisiones Informativas del Pleno, que exigen proporcionalidad entre los grupos políticos. En este caso no es necesario que todos los grupos políticos del Pleno están representados, ya que no figura expresamente en el Pliego de Condiciones. El nombramiento de los miembros será de designación libre en base a la resolución que dicta, “los miembros de la Corporación que se crea oportuno”.