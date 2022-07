Tres ganaderos afectados por un ataque del lobo en Gáname

La angustia de los ganaderos de Gáname se ha visto plasmada tras un nuevo ataque del lobo, en la pequeña localidad cercana a Bermillo de Sayago. Tres ganaderos se han visto afectados por la muerte de cuatro ovejas a las que se suman 10 heridas.

Jesús Pintado, uno de los ganaderos que ha sufrido el ataque, denuncia que la situación es insostenible, y que esto “le quita calidad de vida”. Tiene 38 años, es joven, y tiene unos hijos que alimentar.

No es la primera vez que se tiene que enfrentar a esta carnicería. “Es la tercera vez que me sucede” y añade, “¿quién me va a pagar curar las heridas de las ovejas que han sobrevivido?”.

Pintado tiene tres explotaciones ovinas con, aproximadamente, 1500 ovejas. Para él, ser ganadero es muy llevadero, le gusta, pero acostarse todos los días pensando en cuando será la siguiente vez que un lobo ataque sus ovejas, le está haciendo replantearse su trabajo.

No es solo una idea recurrente de Pintado, explica que, cada vez son más los ganaderos que piensan en irse de la zona. “Cuando te hace daño lo que le da de comer a tus hijos, te replanteas irte”, asevera.

Silencio de la Junta

A esto se le añade el silencio que rodea a la Junta. Zamora es la tercera provincia de Castilla y León que más bajas registra, por detrás de Ávila y Segovia.

El año pasado el Gobierno autonómico registró, en total, 4.287 bajas y 2.669 avisos por ataques. Y, concretamente en Zamora, hubo 309 ataques con 915 animales afectados.

No obstante, desde la Junta “cuidan las formas”, tal y como señala Pintado, pues desde la Institución se limitan a pagar la indemnización del animal muerto, pero “eso no soluciona nada”.

Los ganaderos ya están cansados de la incertidumbre que les rodea ante la posibilidad de un nuevo ataque del lobo a sus rebaños.