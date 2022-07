“Los mayores de nuestros pueblos tendrán una residencia”

Luis Alberto Miguel Alonso, nacido el día 8 de abril de 1984, es natural de Muelas del Pan y cursó los estudios de Ingeniería Técnica Industrial en la especialidad de Mecánica. Desarrolla su labor profesional en Emergencias 112 de la Junta de Castilla y León. Desde junio de 2011 es el alcalde del Ayuntamiento de Muelas del Pan.

– ¿Cómo y cuándo surge en usted la idea de dedicar parte de su tiempo a la vida pública?

–Nacer en el mundo rural puede tener, y de hecho tiene sus pros y sus contras, de lo que no hay duda es de que crecer y vivir en un pueblo va forjando tu manera de ser desde niño y, quizás, sin darte cuenta asumes que nuestro presente y nuestro futuro, el de los pueblos y sus gentes, pasa por la solidaridad, la convivencia y la hermandad, por ayudarnos unos a otros en la medida de nuestras posibilidades. De nuestros antepasados, abuelos y padres, hemos aprendido que la unión hace la fuerza. Siempre colaboré en lo que pude y en 2011 llegaron las elecciones municipales, me propusieron presentarme a alcalde y aquí llevamos once años.

– Progresar y vivir, estancarse o morir. ¿Cuáles son las prioridades de la Corporación Municipal que preside?

– Mejorar la calidad de vida en todos nuestros pueblos de Muelas del Pan, Ricobayo de Alba, Cerezal de Aliste y Villaflor, que quienes vivamos en ellos o quienes nos vengan a visitar puedan hacerlo con los mismos derechos y prestaciones que en una ciudad. Esto sólo se consigue ofreciendo unos servicios públicos y unas infraestructura básicas de calidad, acordes con los tiempos y las necesidades que nos ha tocado vivir. Somos conscientes que ello no es fácil, pero si posible, y para conseguirlo trabajamos día tras día. Podemos hacerlo bien o equivocarnos, somos humanos, pero hacemos todo aquello que está en nuestras manos.

En Muelas del Pan somos 607 empadronados, y de ellos 322 hombres y 285 mujeres. Entre ellos contamos con 276 pensionistas y jubilados, de los cuáles 112 tienen más de ochenta años

– Vivimos tiempos difíciles de sequía. ¿Cómo esta la situación en el municipio?

– Mal como en todos los sitios, ha llovido muy poco y las temperaturas son muy elevadas. Las olas de calor incrementan el peligro de incendios, y es necesario que todos tomemos las máximas precauciones. A nivel de abastecimiento de agua, de momento aún no tenemos problemas, pero podemos tenerlos y, por ello, ruego a todos un uso responsable, el agua se ha convertido en algo vital. Muelas, Ricobayo y Villaflor nos abastecemos del embalse del Esla y Cerezal de un acuífero subterráneo. Desde el Ayuntamiento vamos a trabajar y estar muy atentos para que el agua no falte a las familias. Asimismo, seguimos afrontando la mejora integral de las redes de abastecimiento retirando las tuberías de fibrocemento por polietileno para evitar averías, fugas y falta de presión.

– ¿Cuál es el proyecto más ambicioso y necesario para esta legislatura en el municipio?

– Salvaguardar los derechos y prestaciones sociales para los vecinos de los cuatro pueblos sin que que, llegado el momento, la necesidad o las circunstancias tengan que abandonar su tierra. Por ello, el Ayuntamiento va a promover la construcción y puesta en marcha de una residencia de la tercera edad en Muelas del Pan con capacidad para cuarenta y nueve residentes. Actualmente somos 607 empadronados, y de ellos 322 hombres y 285 mujeres. Entre ellos contamos con 276 pensionistas y jubilados, de los cuáles 112 tienen más de ochenta años. El objetivo es abrir un centro que pueda acoger a todos aquellos que lo deseen o lo soliciten y a unos precios adecuados para las economías familiares. Aparte, seguiremos potenciando las prestaciones del comedor social.

– Pueblos con muchos historia. Velar por el patrimonio es un deber para no perder los valores heredados de antaño.

– Así es. La ermita campestre del Cristo de San Esteban es uno de los emblemas del patrimonio material de Muelas del Pan donde, pasada la Semana Santa, cada año celebramos la romería popular. En el año 2017 tuvo que ser cerrada al culto, tras detectarse grandes y graves deficiencias en la estructura que nos hacían dudar de su estabilidad, y que comprometían la seguridad a la hora de celebrar en su interior actos religiosos. Se ha trasladado el Cristo a la iglesia de Santiago Apóstol, y los actos tiene lugar al aire libre. Los vecinos se mostraron a favor de recuperarla y no dejarla caer en la ruina, por lo cual desde el Ayuntamiento tomamos la iniciativa. De momento hemos conseguido la cesión del inmueble por parte del Obispado de Zamora al Ayuntamiento de Muelas hasta 2047: por 25 años. El Consistorio se encargará ahora de su gestión y restauración, y la parroquia de Santiago Apóstol será la encargada de custodiar tanto las imágenes religiosas como sus bienes artísticos.

– ¿Qué actuaciones serán necesarias realizar y cuáles los plazos para ejecutarlas?

– Nuestro objetivo sería tener lista la ermita para la celebración de la romería el 10 de abril de 2023: Lunes de Pascua. Queremos tener el proyecto técnico redactado y aprobado en agosto, contratar las obras con carácter de máxima urgencia e intentar afrontar en septiembre, octubre y noviembre una primera fase, con 50.000 euros de inversión, para actuar en las zonas mas deterioradas, estructura externa de los muros y la techumbre, antes de que lleguen las lluvias y el invierno. Posteriormente se actuaría en el interior. Estamos trabajando con diferentes instituciones y entidades públicas y privadas para intentar conseguir la cofinanciación necesaria para las obras.

– Adata inicia otra etapa con una nueva Junta Directiva de la cual usted es el secretario. ¿Qué tal se está desarrollando el programa Leader?

– Bien. Alabamos la gestión de la anterior Junta Directiva presidida por Jesús Lorenzo Más y del equipo técnico. Ya se han tramitado y aprobado 186 iniciativas de desarrollo que supondrán unas inversiones de más de 10 millones de euros que crearán empleo y asentarán población. Ahora llegamos nosotros con David Carrión Gallardo de presidente dispuestos a seguir en la misma linea. Siempre es grato y esperanzador que haya hombres y mujeres decididos a emprender y quedarse a vivir en en nuestros pueblos y seguiremos apoyándoles.

– Despoblación rural. Sin familias jóvenes no hay recambio generacional ni futuro.

– Así es. La única manera de frenar el éxodo rural es que familias jóvenes puedan vivir en los pueblos con dignidad para no emigrar. Desde Adata hemos puesto en marcha la Estrategia de Emprendimiento de la Mujer Rural en los ámbitos agrario y agroalimentario que nace desde el convencimiento de que las mujeres son fundamentales para el desarrollo económico y la vertebración de los pueblos y comarcas. Con él pretendemos hacer visible, empoderar a la mujer y promover su emprendimiento y empleabilidad en el medio rural.

– En verano los pueblos duplican la población. ¿Cuáles son las pautas en la Mancomunidad Tierra del Pan?

– La principal tarea de la agrupación de municipios es la recogida de residuos sólidos urbanos que procuramos realizarla con eficacia durante todo en año. No obstante, en estos meses veraniegos aunamos esfuerzos todos los ayuntamientos, alcaldes, concejales y vecinos, pues a mayor población mayor generación de basuras, uniéndose a ello las altas temperaturas, por lo cual procuramos hacer la recogida los más asiduamente que nos sea posible de lunes a sábado, se descansa el domingo, y mantener el decoro y la salubridad de los pueblos.

La carretera Nacional 122 puede y debe convertirse en autovía con carácter de máxima urgencia, es cuestión de vida o muerte

– Tras dos años para olvidar, llega el regreso a la esperada normalidad. ¿Se nota?

– La verdad es que sí. Está claro que las vacunas han logrado su objetivo, y hoy podemos volver a celebrar las fiestas patronales y a reunirnos en unos días que son los más importantes del año, pues favorecen el encuentro entre familiares, amigos y allegados. No obstante todos somos muy conscientes que la pandemia sigue ahí y, cuanto menos, hay que ser precavidos por el bien de todos. Vamos a organizar y desarrollar actividades, pero siempre con precaución y evitando en la medida de lo posible las aglomeraciones. Para ello recurriremos siempre que sea posible en recintos abiertos, al aire libre, donde quien así lo desee pueda mantener la distancia de seguridad.

– Cruce de caminos entre España y Portugal. Sin carreteras no hay progreso.

– Evidentemente. Por nuestro municipio cruza el Itinerario Europeo 82 de Helsinki a Oporto con su ventajas y sus peligros. Somos junto a Fonfría el municipio con más siniestros y fallecidos. Desde la apertura del “Túnel de Marao” la Autopista Trasmontana se ha convertido en la puerta de entrada de Portugal al resto de Europa incrementándose y mucho el tráfico. La carretera Nacional 122 puede y debe convertirse en autovía con carácter de máxima urgencia, es cuestión de vida o muerte.