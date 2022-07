Los vecinos de Fuentesaúco han convocado una concentración el viernes, 22 de julio, a las 12 de la mañana para mostrar su “absoluto desacuerdo” contra la construcción de un tanatorio-crematorio en el caso urbano del pueblo. Por el momento, han conseguido reunir 144 firmas que presentarán el día de la manifestación.

Los afectados relatan que se enteraron del inicio de la instalación de dicho crematorio al preguntar a los trabajadores de la obra, y tal fue la sorpresa que pidieron explicaciones al Ayuntamiento.

Si bien es cierto que existe una publicación oficial, donde se concede una licencia para operar en el casco urbano. Los vecinos se muestran “muy indignados y descontentos” por la falta de consideración por parte del consistorio, que no les avisó “como suelen hacer con otras cosas”, delata Felisa Juanes, la portavoz de la Plataforma saucana.

“La gente es mayor y no quiere encontrarse todos los días con un crematorio cerca de su casa”, confiesan los vecinos. Y añaden, que esto puede ser perjudicial, tanto para su salud física, como mental. Precisamente apelando a los riesgos para la salud, los vecinos se hacen eco del decreto de 2005. En dicha resolución, se insta a que los crematorios deben de gestionar los residuos sin riesgo para la salud, ni para el medio ambiente.

Los afectados emplazarán al Ayuntamiento para que evite “este conflicto vecinal”

Además, también se señala que las instalaciones deben estar situadas en cementerios o en edificios para uso exclusivo funerario. No obstante, la ley sigue permitiendo que se pueda construir en el casco urbano. Por ello, desde la Plataforma saucana apuntan a la Guía de Consenso sobre sanidad mortuoria, en la que aconsejan que “no debe haber núcleos poblacionales o espacios vulnerables en un radio de 200 metros, a partir del foco de emisión de la chimenea del crematorio”.

Juanes confiesa que, a estas alturas del siglo XXI, “no procede” este tipo de actuación que puede ser dañino para los ciudadanos. A lo que añade que “ellos no están en contra de que haya un tanatorio, pero que no lo instalen en el centro, “anda que no hay campo”, concluye.

El viernes 22 de julio, los afectados emplazarán al Ayuntamiento para que evite “este conflicto vecinal”, con especial incisión entre los vecinos de la Ronda, barrio donde han comenzado las obras del crematorio.

Asimismo, también solicitarán que se deponga dicha construcción en el casco urbano, al entenderse que “puede ser perjudicial para el bienestar de la población”, tanto por molestias de ruidos y olores, como por el daño que pueda causar a la sensibilidad anímica de los vecinos.

Bajo el lema: “No al tanatorio-crematorio dentro del pueblo” los vecinos saldrán a la calle.