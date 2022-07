La orden de saca de madera de la Junta de Castilla y León ha recibido alegaciones por parte de las organizaciones agrarias, previsión que la delegada Clara San Damián ya auspició a principios de semana y que se hizo patente en la mañana del miércoles.

Esta vez ha sido COAG desde donde se ha presentado el escrito contra la orden publicada a principios de mes en el Bocyl , el primer paso de los trabajos de limpieza de La Culebra tras el incendio que habilitó la Junta.

En total, han sido cuatro las alegaciones se han presentado, acompañadas además de la firma de 300 titulares de fincas y aprovechamientos de madera y leña emplazados en la zona afectada por el incendio.

Cuatro casos

En primer lugar, COAG pide que la orden de saca amplíe su plazo de ejecución más allá del 31 de marzo de 2023, plazo insuficiente para una población “envejecida” y con un invierno por delante que traerá “condiciones adversas” para desempeñar estos trabajos.

En este sentido, la organización también demanda que se posibilite trabajos de corta eliminación de madera sin coste para los interesados que demuestren que no pueden realizar los trabajos como “consecuencia de un motivo de fuerza mayor”, caso en el que piden que sea la administración la que se haga responsable.

En tercer lugar, salvar de la corta de especies –a excepción del pino– a aquellos ejemplares que presenten copa viva, así como a aquellos de diámetro normal superior a 5 centímetros, dos casos en los que “muchos de ellos se regenerarán”, según indican desde COAG sobre madera sin salida comercial o en otros casos que podría adquirir vigorosidad a “corto o medio plazo”, según un comunicado.

Ecologistas en Acción Zamora pide potenciar el roble tras el incendio

El colectivo de Ecologistas en Acción Zamora ha exigido a la Junta de Castilla y León “otras políticas forestales” para la recuperación de la sierra de La Culebra a través de un comunicado en el que pide que se potencie la plantación de roble y frondosas, especies “con una mejor respuesta al fuego”.

Las declaraciones del colectivo surgen a raíz de que la Junta de Castilla y León diera a conocer que no descartaba el pino como una de las especies que formarían parte de la repoblación por ser autóctona, declaraciones que el colectivo rechaza: “las tres especies de pino implantadas -si bien son autóctonas en diferentes hábitats de la península Ibérica-, no se pueden considerar árboles propios para La Culebra, donde no están de forma natural desde hace varias decenas de siglos”.

En este sentido Ecologistas exige un “cambio radical en las políticas forestales”, en un contexto de sequías y olas de calor prolongadas y, por lo tanto, de riesgo de incendios forestales, “es una irresponsabilidad seguir plantando pinares, especies muy pirófitas y que propagan el fuego con mucha facilidad”, y ponen de ejemplo los robledales y franjas de vegetación autóctona de La Culebra que actuaron como cortafuegos vegetales por su mayor humedad y a la ausencia de resina.