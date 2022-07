Empresarios del Lago se quejan de la prohibición de mascotas en las playas

Entre el 60% y el 70 % de los visitantes que frecuentan las playas del Lago de Sanabria vienen acompañado de sus mascotas. Viene o venía. Algunos de los empresarios de la zona de playas denuncian el descenso de visitantes para no tener problemas de sanciones por la presencia de los animales y la restricción para acceder a las zonas de arena.

Uno de los gestores de negocios señala que las familias con mactoas “ahora se están desplazando a otras playas de las zonas de embalse donde se les admite con animales y no se les pone limitaciones para estar con sus perros”.

El fin de semana de la concentración de motos no ha habido problemas, “pero durante la semana esa gente que antes venía ya no se ve, porque la publicidad que se está dando es que no se va a poder visitar el lago si tienes animales”.

Piden también una aclaración por parte del Ayuntamiento de Galende, porque aunque no pueden estar en las estrictas zonas de arena de las cuatro playas, sí pueden estar en otras zonas contiguas.

Hay hueco para todos en el Lago de Sanabria

Recalcan los empresarios que “este entorno es factible para atraer, que hay espacios para todos los públicos, con mascotas y sin mascota”. El mensaje que se está trasmitiendo “no es entendible y que lo aclaren un poco, que las prohibiciones son solo en la zona de arena”.

Los afectados señalan que estos negocios tanto de concesión pública como privada “son los que estamos pagando al Ayuntamiento que son los que prohíben los perros”.

En otras zonas no se están registrando esos problemas de visitantes con mascotas que están respetando la limitación para entrar en la franja estricta de arena, junto a la playa.