Aliste en la gran pantalla: de Buenos Aires a la ribera del río Mena

Nietos de emigrantes alistanos en Argentina de mediados del siglo XX, huyendo de la miseria tras la Guerra Civil, han reanudado setenta años después el camino que en su día hicieron sus abuelos para conocer sus orígenes en las localidades de San Juan del Rebollar y Villarino de Cebal.

Un historia digna de la mejor película: así nació el largometraje “Todos los caminos tienen piedras: De Paso” que se estrenará el día 13 agosto en San Juan de Rebollar (Salón de Servicios Múltiples) dentro de los actos veraniegos de la asociación cultural “La Carqueisa”, con la presencia de sus protagonistas.

A mediados del pasado siglo XX, en plena posguerra, muchos españoles decidieron emprender un viaje al otro lado del mundo, en busca de una vida mejor, allá en América. Cuba, Brasil, Argentina, como en todo, con distinta suerte, pero, sin embargo, la mayoría para no volver. Una tierra y unas vivencias que nunca olvidaron y noche tras noche contaron a sus descendientes.

Los abuelos de los cineastas proceden de San Juan del Rebollar y Villarino de Cebal

“Entre ellos estaban nuestros abuelos que desde los pequeños pueblos de San Juan del Rebollar y Villarino de Cebal (ambos pertenecientes al municipio de San Vitero) partieron con nuestros padres en sus brazos hacia lo desconocido. Argentina era en esa época un país de oportunidades, al que escapar de la pobreza, alejándose de lo único que habían conocido hasta entonces” aseveran sus descendientes María Inés González Devesa y Alejandro González Devesa.

Quienes iniciaron aquella aventura hace ya 70 años fueron José Devesa y Acensión Mezquita de San Juan del Rebollar y Valeriano Gonzalez y Juana Manzanas de Villarino de Cebal para ya pasar el resto de sus vidas allá en la lejana Argentina.

Décadas mas tarde, a comienzos del siglo XXI, los nietos e hijos de aquellos alistanos y españoles valientes “Volvemos a casa. Una casa que, a pesar de estar al otro lado del mundo, es mucho más cercana. Las distancias se ha acortado y no es un lugar desconocido porque nuestros padres y nuestros abuelos nos han hablado de él desde que tenemos memoria. Volver como inmigrantes, como hijos de emigrantes al lugar de origen. Es una paradoja y a la vez tiene sentido, porque nosotros también buscamos una vida mejor”.

La película “De Paso” es un homenaje a Aliste

La película “De Paso” es un homenaje a Aliste “Esa tierra que es nuestra a pesar de no haber nacido en ella. Crecimos al otro lado del océano, pero rodar una película en Zamora, en los pueblos de nuestros padres, en familia, dejando un legado y un recuerdo en forma de creación artística. Eso es volver a casa”. Un drama social de 70 minutos de duración con localizaciones en la comarca de Aliste y muy en concreto en Villarino de Cebal y San Juan del Rebollar.

Miguel Angel Carcano es el director de “De Paso”, además de guionista junto a María Inés Gonzaléz. Los actores: Juan Martín Gravina, Verónica Bagdasarian, Alejandro González, Bianca Gravinia, Sofía Gravinia., Matilde Carcano y Valentina Carcano.

Una historia "sobre el regreso"

La peculiar historia se inicia con Martín y Verónica, que son argentinos pero viven desde hace casi veinte años en Madrid. Tienen dos hijas de ocho años. La pareja está pasando por una crisis económica que repercute inevitablemente en su vida personal.

Martín, el protagonista, es actor, pero hace años que su único trabajo es como dependiente en una librería. Verónica es diseñadora gráfica, pero su trabajo como freelance es muy fluctuante, sobre todo desde que fue madre y tuvo que intentar conciliar su vida familiar y laboral.

Martín recibe un mensaje de su tío abuelo alistano, el único pariente español que le queda

En medio de un verano en el que parece que todo juega en su contra, Martín recibe un mensaje de su tío abuelo alistano, el único pariente español que le queda, desde un pequeño pueblo de Zamora. El tío le comenta que hay una pequeña finca que pertenecía a la abuela de Martín y que ahora será de el.

Martín ilusionado con la idea de vender esa finca y resolver su situación económica decide viajar a Zamora con su familia. Verónica aunque no está tan convencida se lo toma como una posible oportunidad y también como unas vacaciones para Blanca y Sofía, sus hijas.

Al llegar al pueblo Martín esta feliz de conectar con sus raíces, lo que no espera es que ya hay otra persona que se le ha adelantado. Alejandro, primo de Martín, al que o veía desde la adolescencia, lleva instalado en el pueblo desde hace un tiempo. Esta claro que hacerse con el terreno no va a ser tan fácil. Ademas el tío abuelo no aparece por ninguna parte. Casi de forma imperceptible las vacaciones familiares se transformarán en algo de lo que no habrá vuelta atrás.

Un equipo profesional

Miguel Angel Carcaño Thaut nació en Argentina en 1972 y se formó en la Universidad de Buenos Aires, realizando actividades en radio, televisión y publicidad antes de dedicarse al cine. Desde 2001 está afincado en Madrid.

Desde su opera prima como director y guionista “En ninguna parte”, sus películas han cosechado varios premios internacionales. “Interior”, su segundo largometraje realizado integramente en formato digital, fue seleccionado para participar, entre otros, en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

Es coautor y director de “Julia”, versión de “La Señorita Julia” de Strindberg que se estrenara en julio en el marco del festival internacional de artes escénicas Fringe. Su comedia “Mientras Tanto” está en cartel durante cuatro temporadas en Madrid y en 218 se estrenó en en Teatro Maipo de Buenos Aires. Ha sido realizador de una veintena de reportajes de investigación en Atresmedia y Mediaset. Entre sus últimos trabajos destacan las series documentales “A las puertas del infierno” para Movistar y “Pasaporte Pampliega....” para Mediaset. Fue además uno de los responsables del guión de la serie de ficción “Derecho a Soñar” emitida en 2019 por TVE.

Por su parte María Inés González, nacida en Argentina en 1972, es Diseñadora de Imagen y Sonido por la Universidad de Buenos Aires y estudio guión y dramaturgia. Su primera obra teatral “Dime como juegas y te diré que eres” estuvo en cartel durante dos años en Buenos Aires. Entre sus largometrajes está “Interior” (Festival Internacional de Cine de San Sebastián), “Entre Islas” (festival de Cine de Málaga) y “Malas noticias” . Su ultima obra “Reencuentro” se estrenó en el café “Gijón” de Madrid. Durante la cuarentena creó “Confinados, recuerdos de la cuarentena”.