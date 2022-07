Al son de gaitas y dulzainas

La Raya de España y Portugal ponía el domingo el punto y final a la trigésimo primera edición del Día de la Comarca de Aliste, Tábara y Alba con dos magníficas muestras alistanas y trasmontanas que llenaron de alegría, colorido y diversión la Plaza Mayor de la Villa Tábara en una jornada abrasadora no muy acta para vestir la indumentaria tradicional alistana de manteos y paños pardos.

Atrás quedaron los años setenta del siglo XX donde el éxodo rural situaba a la cultura tradicional al borde de la extinción condenando instrumentos tradicionales e indumentaria a dormir el sueño de los justos olvidados en viejas arcas y baúles. Se llegó a tal punto que era complicado incluso encontrar un gaitero o dulzainero para las fiestas.

Manteos y polainas, cholas y gabachas, gaitas y dulzainas, han regresado ahora para quedarse y ser juez y parte de fiestas, misas, romerías y procesiones.

Aulas de Música de Aliste y Tras os Montes de Trabazos fue pionera allá por 1991 en la ardua tarea de recuperación y fomento del folclore. Treinta años después el tiempo ha demostrado que las cosas bien hechas dan sus frutos y sus integrantes mostraron lo mucho que se ha aprendido.

“Para saber a donde vamos nunca debemos olvidar de donde venimos y la salvaguarda de los valores pasa por saber trasmitirlos a las nuevas generaciones” sentenciaba Manuel mientras bailaba con una de las integrantes de Aulas de Música de Trabazos.

La agrupación folclórica alistana “Manteos y Monteras”, también con escuela de folclore en Alcañices, fue la encargada de cerrar el ciclo que había abierto el sábado la guerrera danza del paloteo tabaresa con el grupo de La Foguera.

Los asistentes no sólo disfrutaron mirando y escuchando si no que también se animaron a compartir danzas con los folcloristas alistanos. A la cita también se había invitado al cuarto grupo estable de la zona, Aires de Aliste de Pobladura, por desgracia no pudo acudir por falta de efectivos, ya que muchos de sus integrantes residen fuera.

El Día de la Comarca viajará a tierras alistanas entorno al 8 y 9 de julio de 2023.

Estamos en Año Santo Compostelano y las rutas jacobeas estuvieron presentes en pleno Camino Sanabrés y de la Ruta de la Plata gracias al hospitalero tabarés José Almeida Rodríguez que defendió la “acogida tradicional” en la que Tábara es un ejemplo a seguir y que agradecen los peregrinos que por allí pasan hacia Santiago de Compostela.

Juan Pablo Martín González, perfecto conocedor de la zona, pues es profesor en el “León Felipe”, centro su ponencia en los avatares de la Sierra de la Culebra y el Lobo Ibérico en unos tiempos, estos, en que el espacio natural y el cánido, viven momentos difíciles tras el devastador encendió del 15 de junio.

En cualquier gran fiesta que se precie, los niños deben de ser los protagonistas y lo fueron, en La Cañada, gracias al tesón de los miembros de la asociación cultural San Mamés que mostró y demostró a los más pequeños que los juegos tradicionales y de siempre pueden ser incluso mucho más entretenidos y, desde luego corporativos, que la modernidad de teléfonos móviles y conexión a Internet.

Hoy comienza la cuenta atrás para la trigésimo segunda edición del Día de la Comarca que tras los éxitos de 2019 (Muga de Alba) y 2022 (Tábara) viajará a tierras alistanas entorno al 8 y 9 de julio de 2023.

Tábara, eso nadie lo puede poner en duda, ha dejado el listón muy alto con un rosario de actividades que ha llegado a hombres y mujeres, vecinos y foráneos, niños, jóvenes y mayores. Matrícula de honor para la organización (Facata), colaboradores (los 31 ayuntamientos de la comarca) y como no los participantes.

Carlos Fresno Gago (presidente) y Mónica Llover Fernández (interventora), como máximos responsables de la Federación de Asociaciones Culturales se mostraban satisfechos y agradecidos: “ El Día de la Comarca ha iniciado una nueva andadura, ilusionante, donde con 31 municipios y 102 pueblos, nadie somos más ni menos que nadie, nos complementamos unos a otros, hay que sumar y remar en la misma dirección, porque la unión hace la fuerza y entre todos, sin prisa pero sin pausa, vamos a seguir creciendo para recuperar, mantener y dar a conocer los valores de nuestra tierra”.

Aliste, Tábara y Alba siguen escribiendo su historia y dándole visibilidad cada segundo fin de semana de julio en el que celebran el Día de la Comarca, una oportunidad de reunión y visibilidad de las tradiciones y patrimonio locales que seguirá viva durante muchas ediciones más.