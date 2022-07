Una semana sin teléfono fijo, Internet a pedales y el móvil a medio gas. Así viven desde hace una semana los vecinos de Vega de Villalobos, que alzan su voz contra "el abandono de los territorios pequeños", alude uno de los afectados en un pueblo donde residen 80 personas durante el año, aunque entre dos o tres veces más en la época estival.

La desesperación vecinal ha llegado a tal punto que "ya no sabemos ni a quién llamar porque al principio se trataba de cambiar una pieza pero al parecer el problema es mayor y no dan con la solución", explican. El asunto se agrava si se tiene en cuenta la edad medida avanzada de sus habitantes, "la mayoría sin un móvil con el que poder llamar en caso de urgencia". No obstante, ni la telefonía móvil está asegurada ya que esta conversación telefónica para denunciar la situación se ha producido entre interrupciones y voces entrecortadas debido a la debilidad de la cobertura.

El incendio en el pueblo, un punto de inflexión

Otro de los vecinos de Villalobos echa la vista atrás y recuerda el grave incendio de Vega de Villalobos el 1 de julio de 2014, con varios heridos que tuvieron que se trasladados al ser alcanzados por las llamas. Los problemas en las telecomunicaciones que ya arrastraban en ese momento hicieron "muy complicado el aviso". Al día siguiente pusieron la antena: "¿Es que tiene que pasar algo así de grave para que actúe quien tenga que hacerlo?".

Otros pueblos en apuros

Los problemas con la telefonía no se circunscriben a Vega de Villalobos. Hace un par de meses las quejas llegaban desde El Maderal, con una red de telefonía móvil ante repetidas averías. También una semana estuvieron sin telefonía el pasado año los vecinos de Piedrahíta de Castro, Villalba de la Lampreana, Fontanillas o San Cebrián de Castro. Los últimos en denunciar la situación han sido, junto los de Vega de Villalobos, los habitantes de Riohonor de Castilla.

((Ampliaremos la información en la edición papel))