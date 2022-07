Problemas en el Cubo para sintonizar la televisión por la implantación del 5G

Los vecinos del Cubo del Vino llevan varios días con problemas para poder sintonizar la televisión. Muchos de ellos, vecinos veraneantes, se han quedado sorprendidos al no poder ver durante más de una hora cualquier canal televisivo, según comentan en las redes sociales.

Sin embargo, este problema técnico tiene su explicación: las interferencias se deben a la llegada del 5G , aviso que ya dio la alcaldesa del pueblo, María Asunción Martín. Por ello, todos aquellos que hayan tenido problemas relacionados con la señal de TDT deben llamar al siguiente número: 900 833 999. Tienen seis meses para reclamar, de manera gratuita, y que la compañía les envíe un técnico.

La caída de la señal de las televisiones es algo habitual en los pueblos, donde las inclemencias del tiempo suelen jugar en su contra. Una de las vecinas del Cubo señala que cuando hay mucho viento, algunas cadenas no se ven. También puede suceder que haya problemas con el repetidor, como señalan los antenistas que acuden a solucionar dichos problemas, y que de manera conveniente han apuntado los vecinos en las redes.

Los problemas con la señal ya sucedió, previamente, con la implatación del 4G, como advierte Martín. Aquellos vecinos arraigados en el Cubo, que se hicieron eco de la “buena nueva” denunciaron que ellos llevan mucho tiempo teniendo problemas con la imposibilidad de ver ciertos canales.

Esas interferencias se deben, en parte, a las implantaciones de las conexiones a Internet. A todo esto se suma un último inconveniente: canales como 13TV que, de ninguna manera, se pueden sintonizar debido a esta situación.

Según la normativa vigente por la que se rige el TDT, las cadenas televisivas públicas y privadas deben llegar a ciertos porcentajes de población, entre el 96% y 98%. Sin embargo, desde hace varios años, 13TV no se puede ver en muchos de los pueblos, incluso con las medidas adoptadas por la Junta, como la instalación de antenas parabólicas, dado que no tienen la capacidad suficiente de difusión y no pueden ser emitidos por la red de la Junta.