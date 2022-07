La Mancomunidad de Aliste refuerza la recogida de basuras veraniega de lunes a sábado

La Mancomunidad de Servicios Tierras de Aliste, presidida por Jesús María Lorenzo Más, pondrá en marcha el día 18 de julio, hasta el 9 de septiembre, el refuerzo veraniego para la recogida de residuos sólidos urbanos con vistas a garantizar la salubridad y el decoro de sus 12 pueblos y 62 núcleos de población a lo largo de la época estival.

Así se acordó, por unanimidad, en la asamblea general celebrada en la noche de ayer en Alcañices en la cual los alcaldes y concejales alistanos decidieron incrementar los días y la periodicidad de la recogida de basuras: “Somos conscientes que será un verano con mucha gente en Aliste, de lo cual nos alegramos. La producción de residuos se duplicará y vamos a hacer todo lo que sea posible y esté en nuestras manos para que los pueblos dispongan del mejor servicio y estén limpios a lo largo de toda la semana”.

Tras dos años marcados por la crisis sanitaria global originada por la pandemia ha llegado el verano de la normalidad, aunque esta aún sea relativa, con la celebración de las fiestas patronales lo cual incrementará, aun más si cabe, la población estable y transeúnte, con el regreso a sus pueblos de origen de miles de emigrantes y también de sus descendientes.

Es Aliste tierra de emigrados y la amplía mayoría de ellos mantienen sus vínculos con la tierra que les vio nacer.

La celebración de la romería de la Virgen de la Salud (Patrona de Aliste) el pasado sábado marcó el inicio del regreso de los emigrantes que se acentuará a partir del 22 de julio en que comienza de lleno la celebración de las fiestas patronales que comenzarán con Santa María Magdalena en Rábano y Grisuela y se extenderán hasta finales de agosto y primeros de septiembre con las de Samir y Valer.

En verano se duplican los residuos que se recogen en Aliste

En otoño, invierno y primavera se recoge una media diaria de entre 7 y 8 toneladas de basura que en la segunda quincena de julio y muy en particular en la primera de agosto se sitúa entre las 16 y 20 toneladas.

Tierras de Aliste cuenta a lo largo de todo el año con dos operarios, conductores que desarrollan su labor con una ruta diaria, de lunes a viernes. La agrupación de municipios contratará a ahora a otros dos operarios con lo cual se podrá incrementar la recogida de lunes a sábado, utilizando los dos camiones y pudiendo realizar así dos rutas diarias.

La recogida se realizará diariamente en Alcañices dada su elevada población, alrededor de 1.000 habitantes, que en verano se duplican. En el resto de pueblos con más población, se afrontara la recogida en días alternativos. Cuando un pueblo celebre las fiestas patronales si así fuera necesario por llenarse los contenedores se recogería a diario.

Un año más, así lo acordaron los alcaldes alistanos, se procederá a la recogida de electrodomésticos y enseres voluminosos de manera totalmente gratuita en los 62 pueblos.

En electrodomésticos, ya sea nevera, congelador o lavadora, deberá obligatoriamente entregarse completo, sin manipular, ni la retirada del motor. Una empresa de Palencia será la encargada del reciclaje a coste cero para Tierras de Aliste. Por ello la exigencia.

Se procederá a la recogida de electrodomésticos y enseres voluminosos el 31 de agosto y 1, 7 y 8 de septiembre

La Mancomunidad de Servicios Tierras de Aliste ha diseñado un ambicioso plan de recogida para facilitar las cosas al máximo a todas las familias y vecinos y muy en particular a las personas de la tercera edad que son una gran mayoría, dado que se trata de objetos en muchos casos voluminosos y muy pesados.

De esta manera, en el caso concreto de los electrodomésticos, la familia únicamente deberá contactar con su ayuntamiento (alcalde, secretario o alguacil) y comunicar la entrega. Los operarios municipales se encargarán de recogerlos a domicilio y ellos mismos serán los encargados de trasladarlos al Centro de Logística de Tierras de Aliste ubicada en la localidad de San Vitero.

En el resto de enseres voluminosos, como es el caso de colchones, sofás o camas, los ayuntamientos fijarán en el mes de agosto un día en cada uno de sus pueblos para que los vecinos los entreguen, luego se reagruparán en la cabecera municipal y allí serán recogidos a principios del mes de septiembre por la mancomunidad.

La recogida será el 31 de agosto y 1, 7 y 8 de septiembre. Estas fechas se eligen teniendo en cuenta que tal recogida la harán los propios operarios de Tierras de Aliste y durante julio y agosto prácticamente toda la semana estarán centrados en la recogida de basuras. De hecho no habrá recogida de basuras únicamente los domingos.

Calles estrechas

Los pueblos alistanos en su mayoría cuentan con la particularidad de contar con calles demasiado estrechas y tortuosas con lo cual el camión recolector compactador, en aquellas donde no hay espacio para dar la vuelta, obligatoriamente si entra de frente luego ha de salir marcha atrás a veces sin demasiados márgenes de maniobrabilidad, la cual se incrementa el aparcamiento de vehículos, con el riesgo de que se produzca algún percance.

La Mancomunidad de Servicios “Tierras de Aliste” hace un llamamiento a la colaboración de todos estacionando en la medida de lo posible los coches de manera que pueda pasar el camión.

Caso contrario, de no poder hacerlo, sólo quedarían dos alternativas, nunca deseables, pero no habría otro remedio, no poder recoger la basura o trasladar el contenedor hasta la cale principal de la localidad.

Entre los propuso vecinos aumentan las quejas contra aquellos usuarios que en vez de depositar la basura en bolsas la vierten directamente originando suciedades y malos olores.

Cultura para los alistanos

Tierras de Aliste acordó apoyar económicamente un año más, con fondos propios, el Banco de Libros de Texto con vistas a que en el próximo curso 2022-2023 los niños y adolescentes de sus 62 pueblos que cursan estudios de Primaria y Secundaria en la comarca puedan disponer gratuitamente de ellos.

Los centros con más alumnos son el colegio comarcal de educación infantil y primaria Virgen de la Salud de Alcañices y el Instituto de Bachillerato y Secundaria Aliste. Además ha escuelas en Fonfría, San Vitero y San