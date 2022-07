La plataforma sayaguesa por la sanidad advierte de la escasez de enfermeros en Castilla y León

La plataforma comarcal de Sayago en defensa de la sanidad pública se manifestaba ayer por cuadragésimo tercera vez y denunciaban “la situación que se avecina para el colectivo de enfermería, pues no hay enfermeras en la bolsa de empleo, los recién graduados prefieren buscar trabajo en otras comunidades autónomas que ofrecen mejor sueldo y contratos más largos, frente a Castilla y León que ofrece tres meses de trabajo”. En cuestión de tres años se jubilará el 30% de la plantilla de Enfermería.

También han informado a la población que esta semana Sanidad ha anunciado el refuerzo de la Atención Primaria en Castilla y León con 79 médicos y enfermeras, de los que solo se han destinado tres a la provincia de Zamora.

Por otro lado, recuerdan que aunque en teoría se han cubierto todas las vacantes de médicos de equipo en Sayago, esto no es así porque de momento no todos se han incorporado a sus puestos. Advierten de que en verano podrían surgir problemas, al coincidir las vacaciones con el incremento de población en la comarca, ya que no se ha reforzado la plantilla.

Los vecinos manifestantes volvieron a reivindicar que se publiquen en un lugar visible en los consultorios los horarios de cada demarcación médica; que se visite de forma periódica y en hora conocida por todos cada consultorio médico, pues Pasariegos, Cozcurrita y Mámoles no han tenido consulta desde antes de la pandemia; y que se elimine la cita previa, “con tan pocos pacientes no es necesaria, y es muy complicada para las personas mayores”, argumentan.

En Tábara la concentración semanal incluyó un reconocimiento a quienes han trabajado para defender los pueblos del incendio, y volvieron a repetir sus reivindicaciones.

Entre las mismas está la “apertura real” de todos los consultorios, independientemente del tamaño del pueblo; la contratación de un médico de área para facilitar que se puedan cubrir bajas, vacaciones o los descansos tras las guardias; la adecuación el sistema de cita previa y su eliminación en poblaciones de menos de cien habitantes; un equipo de atención 24 horas fijo en el Centro de Salud de Tábara para que no quede desatendido cuando hay una urgencia que requiere el desplazamiento de los sanitarios y especialidades como fisioterapia o geriatría.

Esta plataforma sigue esperando una contestación de la Gerencia para reunirse.