En su primer día de apertura, la Oficina de Información abierta en Villardeciervos por la Junta de Castilla y León atendió las consultas de 12 personas afectadas por el incendio de la Sierra de la Culebra, según ha informado esta mañana la delegada territorial, Clara San Damián.

Las consultas eran fundamentalmente de propietarios forestales, y una de un apicultor relativa a la PAC.

La oficina abre de lunes a viernes por las mañanas, en horario de 10 a 13 horas. "Es una oficina de información, no de tramitación porque no hay registro", explicó San Damián, aclarando que allí se proporciona información sobre las diferentes ayudas, "e incluso se rellenan los papeles si hace falta". Para presentarlos formalmente se necesita un registro, algo que no es un problema ya que el Ayuntamiento de Villardeciervos cuenta con un registro "en el despacho de al lado, puerta con puerta", donde entregar los papeles una vez rellenados.

El resto de ayuntamientos, la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León o la Subdelegación del Gobierno en Zamora, son otros registros donde se pueden presentar los papeles.

Por otro lado, el teléfono de atención al ciudadano de la Junta, el 012, también canaliza llamadas hacia la oficina de Villardeciervos. Si es de 10 a 13 horas, la llamada se deriva directamente a Villardeciervos, y si es en otro horario se transmite la incidencia a esta oficina. Ayer se recibieron siete llamadas relacionadas con el incendio, en cinco de ellas el personal abrió una alerta para avisar al ciudadano y ponerlo en contacto con la Oficina de Información, y otras dos fueron atendidas con normalidad por teléfono.

Alimentación para el ganado

La Junta de Castilla y León ha formalizado con la empresa pública Tragsa un contrato para el suministro de agua y alimento para el ganado.

La Administración autonómica ya tiene una lista con 40 ganaderos que necesitan ayuda, pero todavía está abierta por si lo solicita alguno más. "El alimento está absolutamente garantizado, así como el agua", ha aseverado la delegada territorial.

También se instalarán bebederos en las zonas indicadas por los propios ganaderos para que no falte el agua para el ganado.

El Servicio Territorial de Agricultura ya ha movilizado varias toneladas de alimento animal, que se une al recibido de donaciones, que se depositan en Villardeciervos para su reparto.

Este contrato no incluye la ayuda a los apicultores, que están recibiendo preparado alimenticio para abejas a través de otro contrato con Azucarera. "Los apicultores recibirán toda la ayuda de la Junta de Castilla y León, también los que necesiten trasladar sus colmenas, a quienes se tratará de proporcionar algún terreno para ello", ha asegurado San Damián.

Cuando vuelva a crecer pasto, los ganaderos podrán hacer uso del mismo, pues la declaración de "zona catastrófica" elimina la prohibición de pastar en las zonas incendiadas durante cinco años. Se espera que con el reverdecimiento otoñal puedan hacer uso de los pastos las ganaderías de ovino y caprino. Las de vacuno podrán volver a los pastizales, previsiblemente, en la primavera de 2023.

Además, la delegada territorial de la Junta de Castilla y León se reúne cada semana con las Organizaciones Profesionales Agrarias de Zamora (COAG, UPA y Asaja) para mantenerse al día de todas las necesidades de los agricultores y ganaderos de la sierra de la Culebra y del valle del Tera.