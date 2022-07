Holapueblo, la plataforma de lucha contra la despoblación del Grupo Red Eléctrica, IKEA y AlmaNatura, ha iniciado la búsqueda de nuevos pobladores y negocios dispuestos a instalarse en uno de los 80 municipios de la España rural que participan en su tercera edición.

Hermisende, Santibáñez de Vidriales y Villavendimio

Según informó Red Eléctrica, los municipios se encuentran en las comunidades de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Navarra, Extremadura y Galicia. En el caso de la Comunidad se trata de Belorado, Poza de la Sal, Pradoluengo, Villadiego y Villanueva de Argaño, en Burgos; Herrera de Pisuerga y Villarramiel, en Palencia; Aldea del Obispo, en Salamanca; Boceguillas y Lastras de Cuéllar, en Segovia, y Hermisende, Santibáñez de Vidriales y Villavendimio, en Zamora.

Se caracterizan por reunir unas condiciones mínimas para acoger nueva población: oferta de vivienda, servicios públicos cercanos como colegio y centro de salud, conexión a internet, entre otros. La mitad son pueblos que ya participaron anteriormente y, entre ellos, algunos han obtenido excelentes resultados, como Tragacete (Cuenca), donde ya hay cinco familias instaladas.

Los nuevos habitantes son ayudados

Las personas interesadas en vivir y emprender en uno de estos pueblos reciben mentorización sobre su idea de negocio, asesoramiento sobre la localidad que mejor encaja con su proyecto vital y emprendedor y son acompañados durante todo el proceso de cambio de vida.

Holapueblo ha apoyado hasta la fecha a 70 personas emprendedoras, de las que 28 ya han iniciado junto a sus familias una nueva vida en el medio rural. En su mayoría, se trata de parejas de entre 41 y 50 años y con hijos. El tipo de negocios creados es familiar y está vinculado al sector servicios en un 60 por ciento.

Trabajar por cuenta ajena, la novedad

Como novedad en esta edición, Holapueblo ofrece también apoyo a personas que desean vivir en el medio rural pero trabajar por cuenta ajena. Para ello, facilitará la contratación de personas desempleadas en pequeñas empresas de los municipios participantes que tienen puestos vacantes acompañándolas mediante un itinerario personalizado de inserción laboral.

Uno de los beneficiados de esta iniciativa es Daniel Paniagua, natura de Mayorga (Valladolid), en plena Tierra de Campos, donde ha abierto Gafasvan, una óptica itinerante para atender a los municipios de la comarca. Cada día acude a un pueblo diferente para cubrir un problema social: el 89 por ciento de la población de más de 65 años -la mayoritaria en el medio rural- tiene algún defecto visual e importantes dificultades para desplazarse a la capital o una ciudad para acudir a una consulta óptica.

Vivió durante cinco años en Lima, Perú, trabajando para una multinacional sanitaria. “Allí pude comprobar la importancia de las relaciones entre personas. El sentimiento de comunidad y de protección entre los miembros que se da en los pueblos es un valor del que se carece en las ciudades. Eso es lo que pretendo fomentar”, relató. “Holapueblo me ha permitido darme cuenta de que abrir un negocio en el medio rural no es solo una visión de unos pocos sino que hay muchas ilusiones repartidas por toda España con un denominador común: devolver parte de lo que tu tierra te ha dado. Gracias a los grandes nombres que respaldan el proyecto nos sentimos más seguros: no estamos solos en el camino”, concluyó.