El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones pidió hoy al Grupo Parlamentario Socialista no atribuir responsabilidad, “de buena o mala fe”, por el incendio de los últimos días en la Sierra de la Culebra, en Zamora, sin contar con los informes técnicos de la Junta de Castilla y León y la Unidad Militar de Emergencias (UME), que aún no están elaborados. “Si no hay datos, no se pueden atribuir culpas”, sentenció.

Con motivo de una pregunta del procurador socialista José Ignacio Martín Benito en el Pleno de las Cortes, Suárez-Quiñones reiteró que las llamas que asolaron la provincia de Zamora estaban fuera de la capacidad de extinción. “Quien apagó el incendio entre el sábado por la noche y el domingo por la noche, en lugar de los días anteriores, fue el mismo operativo. Y eso fue posible por algo muy sencillo, por que las condiciones de temperaturas, vientos, condiciones de humedad lo impidieron hasta entonces”, aseveró. No en vano, el fuego atravesó dos pantanos, uno de ellos con más de medio kilómetro de anchura. “Cuando se pudo, se apagó”, incidió. Además, valoró que la extinción del incendio que ha calcinado más de 30.000 hectáreas en la provincia de Zamora se llevó a cabo sin ningún daño personal y destacó que los 98 incendios que se produjeron entre el miércoles y domingo pasado están todos extinguidos o controlados. Martín Benito reclamó, según recogió la Agencia Ical, la dimisión del consejero de Medio Ambiente después de que los zamoranos están “quemados” de tanta rabia, impotencia, desesperación después de que muchos lo han perdido todo. “Algunos han tocado la lira mientras Zamora ardía por la inoperancia e incapacidad”, significó. Y es que recordó que los vecinos se preguntan si la situación se pudo haber previsto, después de que la Junta siga sin adelantar el operativo de incendios antes del 1 de julio. Además, le cuestionó si sigue pensando lo mismo que dijo en una entrevista a un medio de comunicación en 2018 que calificaba de absurdo y despilfarro tener un dispositivo de extinción durante todo el año. En este sentido, Juan Carlos Suárez-Quiñones precisó que ese titular le faltaba ‘el mismo’, tal y como está recogido en el texto de la entrevista. Es decir que no veía lógico mantener el mismo operativo de extinción de incendios en diciembre, cuando nieva, que en agosto. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ofreció hoy su cariño y respaldo al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, después de que el líder de la oposición socialista, Luis Tudanca, pidiera su cese fulminante por la gestión en el incendio de la Sierra de la Culebra, con 30.800 hectáreas quemadas. “El fuego es una tragedia, pero hay responsables de que no haya medios”, denunció poco antes Tudanca, que afeó a la Junta que rechazara la ley de prevención y extinción, impulsada por el Grupo Socialista, o que en este segundo gran incendio, después del de Ávila, el pasado verano, con 22.000 hectáreas abrasadas, no se hecho nada y avanzó que mañana van a pedir una comisión de investigación de este incendio.