“Están apostando seriamente por la desaparición de los pequeños núcleos urbanos”. Así de contundente se mostró la Plataforma en Defensa de la Zona de Salud de Tábara en la concentración que cada fin de semana se realiza para exigir una mejor asistencia sanitaria, aunque en la jornada de ayer la manifestación solo fue a través del habitual comunicado, puesto que la suspendieron por motivo del fuego que arrasa la Sierra de la Culebra. “Seguiremos con las concentraciones para seguir luchando por las mejora de nuestra zona básica de salud”, aseguraron.

Esa mejora pasa por la implantación de uno equipo médico que atienda las 24 horas, la dotación de profesionales altamente demandados por la población —desde fisioterapeutas hasta geriatras—, la contratación de un médico de apoyo para cubrir bajas, permisos y vacaciones de los facultativos, la eliminación de la cita previa en poblaciones de menos de cien habitantes, —“ya que no está adecuado a las capacidades de la población residente en la zona”, apuntan— o la apertura “real” de todos los consultorios de la zona básica de salud.

Se aprovechó desde la plataforma para recordar que todavía siguen a la espera de una respuesta por parte de la Gerencia Territorial. “Siguen sin convocarnos a una reunión que solicitamos con fecha 26 de abril, pero la delegada, Clara San Damián, con toda su buena fe, sigue con sus insultos, falta de respeto y descalificaciones hacia la plataforma, tratándonos de correa de transmisión del PSOE, así como de mentir en nuestra propuestas”, apuntaron. Por ello, le solicitan que “haga un pequeño espacio en su agenda y escuche de viva voz nuestras propuestas. Nosotros escucharemos las suyas con sumo interés y respeto. Seguro que sacando conclusiones entre sus propuestas y las nuestras, podremos ponernos de acuerdo”, propusieron.

Muestras de apoyo

También tuvieron palabras de apoyo para las zonas afectadas por los incendios en la provincia los compañeros de la plataforma de Sayago. Comparando, tras la concentración señalaron que “igual que es imprescindible trabajar todos juntos, bien coordinados para combatir un fuego, es imprescindible trabajar todos juntos, bien coordinados, para combatir este gran incendio que es la despoblación de Zamora”, ya que explicaron que “sin gente en los pueblos que cultive las tierras, que limpie el monte, que pastoree el ganado, Zamora se muere. Sin servicios para los ciudadanos, las personas no se quedan. Los médicos son imprescindibles para la vida en los pueblos”.

Puebla exige la convocatoria del Consejo de Salud

El alcalde de Puebla de Sanabria, el socialista José Fernández Blanco, solicitó mediante escrito presentado en el Centro de Salud de Puebla de Sanabria, la convocatoria urgente del Consejo de Salud de la Zona Básica de Salud de Sanabria. “De los diez médicos de equipo y cuatro de área asignados, a la zona de Sanabria, el pasado jueves faltaron dos por baja laboral por enfermedad, uno por su quehacer político en las Cortes regionales, otro saliente de guardia, uno más por plaza no cubierta en el Puente de Sanabria, una jubilación no cubierta en Requejo de Sanabria y cuatro vacantes no cubiertas de los médicos de área”, calculó.

De esta manera, solo quedaban cuatro disponibles de los catorce que tendría que haber. “Cada uno de ellos atiende su partido y acumula el de otro de los compañeros que faltan, pero ni aun así se pueden cubrir los diez partidos médicos existentes, quedando partidos médicos por atender”, lamentó el alcalde, quien subrayó que aseverar que el problema de la situación sanitaria por la falta de médicos en Zamora está resuelto, “es un grave error que no contribuye a su solución. La situación de Sanabria con datos concretos y objetivos así lo demuestra y llega el verano, por lo que hay que convocar los consejos de salud para ver los refuerzos médicos que son necesarios y para organizar la atención a desplazados”.