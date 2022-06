Valentina Domínguez Romero, de 78 años, ha vuelto a San Pedro de las Herrerías después de una noche en vela en el pabellón de Camarzana de Tera.

"Estoy contenta a pesar de toda la desgracia pasada porque el pueblo está bien, no ha pasado nada" comentaba esta vecina. Hasta que no han vuelto al pueblo no se han quedado tranquilas tantas personas evacuadas que han vivido horas de incertidumbre sin saber lo que podía pasar.

Otra cosa es mirar hacia la montaña. "Da mucha pena ver todo quemado. Teníamos una montaña muy bonita, llena de pinos y está toda quemada" comentaba Valentina nada más de llegar a San Pedro de las Herrerías. "Lo importante es que el pueblo se ha salvado".

Vuelven a casa. Los vecinos de Boya, San Pedro de las Herrerías, Mahíde, Pobladura de Aliste, Las Torres, Palazuelo y Cabañas ya pueden volver después del desalojo durante la madrugada del jueves al viernes.

Siguen desalojadas las localidades de Codesal. Cional, Flechas, Villardeciervos, Ferreras de Arriba, Ferreras de Abajo y Villanueva de Valrojo y se ha añadido la localidad de Otero de Bodas en la mañana de hoy.