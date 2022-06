16:44

El incendio en la Sierra de la Culebra se lleva por delante un rebaño de ovejas de una explotación ganadera. El incendio, hasta el momento, avanza y arrasa con todo lo que pilla por delante. Hasta ahora ya se han quemado entre 8.500 y 9.000 hectáreas según fuentes institucionales y muchos hablan de "el incendio más grande del siglo" en la Sierra de la Culebra.

Y no es para menos, las consecuencias se han hecho patentes desde el primer día que comenzó el fuego, a la pérdida de flora se le suma la de fauna, aunque es casi imposible contabilizar esta última pérdida. El fuego sigue dejando imágenes fatídicas, y es que las llamas se han llevado por delante a un rebaño ovejas en una explotación ganadera en Cabañas de Aliste. En torno a 25 animales no han podido escapar del fuego.