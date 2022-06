Los pueblos de Aliste empiezan a tener problemas por la sequía: se avecina un verano complicado

Flores, localidad perteneciente al municipio de Gallegos del Río, se ha convertido en el primer pueblo alistano en tener que ser abastecido con agua embotellada.

La fuerte y larga sequía seca, en plena primavera, numerosos acuíferos tanto superficiales (fuentes y manantiales) como pozos de sondeo.

Ubicado a orillas del río Aliste, con 43 vecinos (27 hombres y 16 mujeres), ha sido Flores un pueblo conocido por sus abundantes y buenas aguas. Ahora ha llegado una pesadilla inimaginable hace solamente unos días.

El manantial de “Val de Geijo” fue el elegido por los vecinos para realizar la traída de aguas en los años setenta del siglo XX para el abastecimiento domiciliario. Un acuífero que ha abastecido sin problemas de abundantes y de magníficas aguas al pueblo durante más de 40 años, más concretamente hasta finales de mayo en que la sequía (escasez de lluvias y muy altas temperaturas) comenzaron a reducir un caudal que llegado el mes de junio resultaba ya insuficiente para abastecer a la población.

Pozo de sondeo

Llegados a este punto el alcalde José Martín Teso y los vecinos decidieron poner en marcha el pozo de sondeo situado en el paraje de “Las Escuelas”, con lo cual el pueblo solucionaba en teoría la adversidad. En la práctica la cosa se complicó ya que cuando la veterinaria de la Junta tomó las muestras de agua en el depósito, dieron un elevado índice de contendido de arsénico, hierro (250 microgramos por litro) y manganeso (520), muy por encima de los establecido por las autoridades sanitarias: no es apta para el consumo humano.

José Martín Teso, alcalde pedáneo de Flores, transmitió la situación al Ayuntamiento de Gallegos del Río y la Diputación de Zamora ordenó el abastecimiento domiciliario a las familias mediante agua embotellada de Calabor. De momento ya se han distribuido 400 garrafas. El agua del pozo de sondeo podrá utilizarse sin problemas en los hogares (lavadoras, limpieza y aseo) pero en ninguna caso para beber o para cocinar. Ayuntamiento y Diputación ya han iniciado los trámites para construir una Estación de Tratamiento.

El municipio de Gallegos del Río (Valer, Flores, Domez de Alba, Puercas, Tolilla y Lober) está teniendo graves problemas para garantizar el abastecimiento domiciliario a la población.

Domez

Domez de Alba, el pueblo más grande del municipio, fue el primero en tener que construir una ETAP (Estación de Tratamiento de Agua Potable) dado que el pozo de sondeo daba una concentración muy elevada de manganeso: concretamente 800 microgramos por litro, cantidad que multiplicaba por 16 la cantidad máxima de este mineral aceptada por Sanidad (50 microgramos). Domez cuenta con otros dos pozos en los parajes “Carreruela” y “El Monte” más alejados del núcleo urbano, sin problemas. La depuradora tuvo un coste de 99.658 euros. El pueblos cuenta en la actualidad con 179 habitantes y 278 acometidas de agua. En agosto se suelen alcanzar los 420 residentes.

En Lober la Diputación ha construido una ETAP valorada en 99.141 euros, que está en período de pruebas para comenzar a funcionar el 21 de junio. La concentración de manganeso en el agua del pozo de sondeo se situaba en 656 microgramos por litro frente a los 50 permitidos por Sanidad, logrando reducirse a solo 32. La captación daba 6.700 microgramos de hierro por litro frente a los 200 permitidos: se bajará a 32. En temporada normal funcionará 6 horas al día y 10 en la época estival, con un caudal de tratamiento de 3.000 litros a la hora.

Valer

Llegados al mes de junio de 2022 Tolilla, pueblo más pequeño del municipio de Gallegos del Río, con sólo 14 habitantes, vio sucumbir su acuífero natural y el agua del pozo de sondeo daba 29 microgramos de arsénico por litro frente a los 10 permitidos. La solución ha pasado por la instalación de una depuradora portátil. Gallegos del Río ha comenzado a tener también problemas serios de caudal y los propios vecinos temen que se agote el acuífero en los próximos días y que el suministro sea insuficiente con la llegada del 29 de junio de las fiestas.

De momento, ante la grave situación y la previsible problemática que se avecina, el Ayuntamiento de Gallegos del Río ya ha perforado un nuevo pozo de sondeo en el paraje de “La Praderona” que da agua suficiente. No obstante, antes de la instalación del sistema de bombeo, se ha llevado a analizar el agua para determinar si hay presencia de hierro, arsénico y manganeso. No es de extrañar que se tema lo peor teniendo en cuenta que de los 7 pueblos del municipio en 4 de los que se utiliza sondeo el agua ya ha sido declarada no apta para el consumo humano.

Manantiales

En Valer el pasado año se actúo en el acuífero natural de “Retalagua”, a unos cuatro kilómetros del pueblo hacia a “La Sierra” para que entrara en él agua de la lluvia tras recorrer polvorientos caminos y sembrados. El pasado fin de semana se vacío el depósito del “Valdefrolina” al que abastece. El pueblo tiene un segundo depósito en “Las Ericas”, junto al casco urbano, donde hay un pozo de sondeo que no se utiliza, pero de fallar los manantiales de Retalagua y Valdefrolina habría que tirar de él, algo previsible en verano al a ser un pueblo con muchos emigrantes. Hierro y manganeso están la acecho: se teme lo peor.

Javier Faúndez Domínguez, Diputado de Medio Ambiente asevera que: “Nos enfrentaremos a un verano muy largo y complicado debido a la sequía persistente que afecta a toda la provincia de Zamora, –similar al que se vivió hace ahora sesenta años, allá por 1961–, causada por la escasez de lluvias registradas tanto en los meses del invierno como en la primavera. Hacemos un llamamiento al uso responsable del agua por parte de todos los habitantes del mundo rural”.