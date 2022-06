«El agua es vital para los pueblos, hay que garantizar el servicio las 24 horas”

Germán Matellán Fernández, nacido en Sarracín en 1963 y taxista de profesión. Es el alcalde del Ayuntamiento de Riofrío (Sarracín, Abejera de Tábara y Cabañas), uno más importantes de la comarca y ejemplo en la mejora de infraestructuras y servicios públicos, así como en la recuperación y fomento de las tradiciones.

–¿Por qué decide entrar en el mundo de la política municipal?

–El pasado nos ha enseñado que el presente y el futuro de nuestros pueblos depende muy en particular de los que aquí nacimos y vivimos. Así ha sido siempre y seguirá siendo, por ello si queremos progreso y desarrollo tenemos que implicarnos todos, cada uno en lo que podamos. Mi entrada fue como concejal de la Corporación Municipal siendo alcalde Casimiro Rodríguez Morán, un amigo y una magnífica persona, con el cual siempre me he llevado muy bien. En la primavera de 2019 Casimiro, tras muchos años de una acertada labor, decidió no presentarse, me ofrecieron encabezar la candidatura del PP y aquí estamos.

–¿Qué líneas se marcó en la Corporación Municipal al inicio de la legislatura?

– Trabajar unidos todos, ediles y vecinos. Somos conscientes que, como todo en la vida, nadie somos imprescindible, pero a la vez sabemos que todos somos necesarios y para que nuestros pueblos y el mundo rural progresen tenemos que remar todos en la misma dirección. El mayor error es tirar cada uno por su lado. Por este motivo mantenemos un contacto directo con los vecinos, les consultamos y siempre que nos es posible afrontamos las actuaciones que sean más necesarias y que la mayoría apoya.

Nuestra prioridad es mejora la calidad de vida en los cuatro pueblos

–¿Cuáles son las prioridades para el ayuntamiento?

–Poder ofrecer unas infraestructuras básicas urbanas y unos servicios públicos que estén a la altura no sólo de los tiempos que vivimos sino de las circunstancias y las necesidades de nuestros pueblos y vecinos. Nuestra prioridad es mejora la calidad de vida en los cuatro pueblos y a todos los vecinos en la medida de nuestras posibilidades, que se pueda vivir en un pueblo como en una ciudad.

–Se acerca un verano donde la sequía va a marcar sus pautas ¿Cómo está la situación en los cuatro pueblos?

–La verdad es que bien, pero no podemos descuidarnos, hay que estar muy atentos, el abastecimiento domiciliario de agua es vital y tiene que funcionar los 365 días del año y las 24 horas. Este año prevemos ejecutar mejoras del abastecimiento, saneamiento y pavimentación en la calle “Escuelas” de Abejera, “Las Peñas” de Cabañas, “Horno” y “Honda” de Sarracín y “Carretera” de Riofrío con los Planes Provinciales.

–La vida social y cultural parte importante en el municipio.

–Sin lugar a dudas. En Abejera de Tábara, así lo han decidido y pedido los vecinos, vamos a construir un nuevo centro social en “La Era” con los fondos que recibe el pueblo por los aerogeneradores del parque eólico “Sierra Sesnández”. En Riofrío se va a reformar el centro social situado en el entorno de la “Plaza de los Carochos”. Ya se ha ejecutado una fase y aún nos quedan pendientes dos para culminar la mejora de la cocina, servicios y salidas de emergencia. En Cabañas se reformará la cubierta del centro cultural y en Sarracín vamos a habilitar una cocina para uso comunitario de los vecinos.

–Para cuando llegará la solución al problemático paso subterráneo bajo la linea del ferrocarrill de Zamora a Galicia?

– Estamos trabajando para dar solución a un grave problema que arrastramos desde siempre, que dificulta el tránsito normal de vehículos y que puede originar algún accidente de tráfico. La salida natural del pueblo hacia la carretera ZA-P- 1407 de Alcañices a Benavente, en dirección a Ferreras de Arriba, desde antes de hacerse la variante, pasa bajo el ferrocarril y hay dos pasos independientes pero solo se puede cruzar por el derecho. El objetivo es canalizar las aguas del arroyo Frabueso que pasan por el paso izquierdo y pavimentarlo adecuadamente para que pueda circularse por el, erradicando el cuello de botella pues la carretera llega al viaducto con dos carriles pero ahora solo se puede utilizar uno.

–Tres años sin iglesia, todo un calvario que llega a su fin. ¿Tan malo era su estado?

–Mucho peor de lo que parecía a simple vista. Era evidente y un secreto a voces que la techumbre sufría un grave deterioro. En principio el tejado era de uralita, pero hace unos treinta años se le echo encima cemento y se coloco teja. Quizás demasiado peso. El problema fue que al estudiar de cerca su situación nos dimos cuenta que algunas vigas se estaban saliendo de su anclaje en la pared y por consiguiente podía venirse abajo durante la celebración de la misa y matar a medio pueblo. Hablamos y se decidió cerrarla al culto para evitar una desgracia. Arciprestazgo de Aliste y Alba, Ayuntamiento de Riofrío, parroquia y vecinos trabajamos unidos y al final se pudo afrontar el arreglo gracia a un convenio entre el Obispado y la Diputación de Zamora a los cuales estamos muy agradecidos. También colaboró el Ayuntamiento de Riofrío y la cofradía del “Santísimo Cristo” de Sarracín.

Una iglesia para un pueblo es algo muy importante por su carácter religioso y social

–¿Qué actuaciones de las realizadas destacaría?

– Todas eran necesarias y por lo tanto importantes. El cambio de la techumbre ha sido lo mas destacable pues era la que ofrecía un mayor deterioro y peligro y ahora ha quedado como nuevo. Otro gran acierto ha sido la retirada del lucido de cemento exterior de las paredes que ahora han quedado mucho más bonitas con la piedra de cara vista. Ha quedado muy bien.

–En una tierra de profundas raíces religiosas la iglesia es punto obligado de encuentro.

–Una iglesia para un pueblo es algo muy importante por su carácter religioso y social pues allí todas las familias celebramos los bautizos, comuniones, bodas y funerales. Como en todo no se sabe su importancia hasta que te falta. Hemos tenido que celebrar durante la pandemia funerales en el antigua salón de baile e incluso alguno en la calle. En esos momentos tan duros para una familia es muy triste pero no teníamos otra alternativa. Han sido tres largos años de espera pero creemos que ha merecido la pena y estamos muy agradecidos a todos cuantos nos han ayudado a conseguirlo.

Poner en valor nuestro patrimonio material e inmaterial ha sido una de las máximas del Ayuntamiento

–Un municipio rico en tradiciones y mascaradas. ¿Que proyectos tienen en mente?

–Poner en valor nuestro patrimonio material e inmaterial ha sido una de las máximas del Ayuntamiento y de los vecinos durante las últimas legislaturas. La mascaradas de invierno son un emblema del municipio que desde el ayuntamiento siempre se han apoyado y se seguirán apoyando. Estamos trabajando con los Carochos de Riofrío, que este año han cumplido medio siglo de su recuperación, para conseguir su declaración como Fiesta de Interés Turístico Nacional y apoyaremos también a los “Diablos” de Sarracín y a los Cencerrones” de Abejera de Tábara para que sean declarados por la Junta Fiesta de Interés Turístico Regional de Castilla y León un distintivo que ya tienen “Los Carochos” de Riofrío desde 2002.

–¿Hay alguna petición vecinal pendiente de ejecutar?

– Tenemos aprobado el proyecto para la construcción de nuevos nichos en los cementerios de Riofrío, Sarracín y Abejera. Se van a construir con carácter de urgencia para que las familias que así lo deseen puedan solicitarlos.

Los Carochos de Riofrío deben conseguir su declaración como Fiesta de Interés Turístico Nacional

–Tras dos años de abstinencia obligada regresan las fiestas.

–Las fiestas patronales en Aliste son las fechas más importantes del año, unas jornadas de convivencia y hermandad que favorecen el reencuentro entre los vecinos y los emigrantes, niños, jóvenes y mayores, y también la llegada de gentes de otros pueblos. Va a ser un verano muy especial, poder reunirnos en las misas y procesiones, compartir una convidada con todo el pueblo o echar un baile en las verbenas populares.

–¿Cómo esta la sanidad?

– Muy bien. Nosotros pertenecemos al Área Básica de Salud de Tábara y estamos encantados con los profesionales, médico y enfermera, que hemos tenido durante la pandemia. Su labor ha sido magnífica y nosotros desde el ayuntamiento hemos procurado ayudarles en todo lo que nos ha sido posible, muy en concreto en lo que respecta a los consistorios médicos de atención primaria para atender a los pacientes en los pueblos.

–¿En materia de vías de comunicación como andáis?

– Bien. El pasado año la Diputación mejoró la ZA-P-1407 desde Alcañices a Bercianos y desde Sarracín a Ferreras de Arriba, y este año se ha culminado la de Cabañas a San Vitero por Palazuelo. Estamos trabajando para poder mejorar en la medida de lo posible, pues es demasiado estrecha para el tráfico pesado, la carretera de Sarracín a Tábara por Riofrío y la Culebra.