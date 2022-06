Las Cortes de Castilla y León han aprobado, con la abstención del PSOE y Unidas Podemos, una Proposición no de Ley que reclama al Ministerio de Transición Ecológica que permita la caza del lobo en España, al menos hasta que resuelvan los recursos presentados por las Comunidades Autónomas y las organizaciones agrarias.

En el debate de la última proposición no de ley en el pleno de este miércoles, Vox ha presentado una enmienda de adición que insta al Gobierno de España a que impulse la modificación de la Directiva Hábitats de la UE para permitir la caza controlada y selectiva para proteger al sector ganadero de la Comunidad.

El procurador leonés David Fernández (PP), encargado de defender la proposición presentada por su grupo, ha defendido que el lobo "se encuentra en buen estado" y ha puesto como ejemplo "de éxito" su gestión al norte del Duero, donde sí se permitía su caza hasta setiembre del 2021, y donde se ha incrementado en un 43% el número de manadas.

Un "absoluto sinsentido"

En opinión de Fernández, la inclusión del cánido en las especies silvestres en régimen de protección "es un absoluto sinsentido" ya que no beneficia a la ganadería, tampoco a la generación de actividad económica en el medio rural y, sobre todo, no beneficia ni al medio ambiente "ni a la conservación de la propia especie" por el incremento del furtivismo y la extensión de posibles enfermedades.

El texto, además, recoge la suspensión cautelar de la orden mencionada, que impide la caza del lobo al incluirlo en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (LESPRE) y la elaboración urgente de un nuevo censo nacional de esta especie.

Desde Vox, el parlamentario José Antonio Palomo ha trasladado su apoyo a esta PNL y ha asegurado que la protección del cánido responde "a criterios ideológicos, no técnicos" y ha tachado de "mascotistas" a los defensores de este animal, a los que ha invitado a que se pasaran "por una explotación ganadera atacadas por un lobo".

Palomo ha señalado que los ganaderos "piden un control de la población que les permita convivir con el animal", por lo que has presentado una enmienda 'in voce' para exigir "al Gobierno de España que inicie las negociaciones y las impulse debidamente para modificar la directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992 para modificar la Directiva Hábitats teniendo cuenta la realidad de Castilla y León y permitir la caza controlada y selectiva al sur del Duero a fin de proteger al sector ganadero de la Comunidad".

"Tapar verguenzas"

La propuesta ha generado dudas al Grupo Parlamentario Socialista que sí anunció su apoyo a la PNL durante el debate parlamentario y que finalmente ha apostado por la abstención, a la que se ha sumado el procurador de Podemos y portavoz del Grupo Mixto, Pablo Fernández.

El parlamentario socialista Juan Luis Cepa ha afeado que con esta PNL el PP "intente tapar sus verguenzas y las ineficacia de sus políticas" y ha recordado que el cánido no se caza "al norte del Duero desde hace 8 meses pero parece que es culpable de la desaparición de 10.000 explotaciones en Castilla y León de los últimos años."

Cepa ha recriminado al Ejecutivo autonómico que "se niegue a mejorar las indemnizaciones por los ataques del lobo o las ayudas para la prevención o, como hace el gobierno de La Rioja, conceda ayudas directas a aquellos ganaderos que convivan con el lobo.

Por su parte, el portavoz de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Luis Mariano Santos, ha aprovechado su intervención recordar sus votos en las otras cinco ocasiones en las que se debatió este asunto y rechazar las críticas hacia su formación, ya que la UPL ha votado siempre a favor salvo en una ocasión, en la que defendieron que este debate debía llevarse a las Cortes nacionales.

En el Grupo Mixto, el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, ha trasladado la preocupación y las reivindicaciones de los ganaderos de su provincia, que "dicen que las ayudas no son suficientes, que se tardan mucho en cobrar, que se les anima a llevar a cabo acciones preventivas, se les da mastines pero no se les ayuda a su manutención" y que no se cuente con ellos en la elaboración de las estrategias

Francisco Igea, de Ciudadanos, ha ironizado, y en referencia a la anterior intervención del vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo (VOX), ha afirmado que "han dado un paso inesperado en la protección del lobo al meterlo en el gobierno".