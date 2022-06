Langostinos de agua dulce en Zamora

La campaña de pesca de los cangrejos alóctonos señal (Pacifastacus leniusculus) y americano (Procambarus clarki) ha arrancado en 2022 con una benigna climatología que está favoreciendo la presencia de los pescadores en las riberas de los principales ríos cangrejeros y buenas capturas con unos magníficos ejemplares. La pesca podrá realizarse durante los siete días de la semana, sin medidas ni límites de capturas. No obstante, habrá unas reglas que cumplir por parte de todos los pescadores para frenar la expansión de estas especies exóticas, que precisamente es lo que se pretende evitar a toda costa. Un expansión que no solo llega por quienes no hacen a conciencia, sino también muchas veces a por negligencias y malas prácticas.

La campaña de 2022, que en teoría será larga, prevista para siete meses –comenzó el 1 de junio y se extenderá hasta el 31 de diciembre–, en la realidad puede tener los días contados, ya que la fuerte sequía amenaza los cursos de agua, muchos de los cuales ya se sitúan ahora mismo majo mínimos. En el momento que dejen de correr automáticamente quedará prohibida la pesca de todas las especies piscícolas, entre ellas las de los cangrejos. La pesca se puede practicar desde una hora antes de salir el sol hasta una hora después de su puesta. En estos días el horario iría aproximadamente desde las 5.51 hasta 22.55 horas. En ningún caso podrán devolverse vivos a las aguas los ejemplares capturados. Se permite con fines de control o erradicación la posesión y el transporte de los ejemplares vivos que hubieran sido pescados. Solamente está permitido el uso de cebos muertos y como tales se considera el empleo de trozos de pescado. En cualquier caso la pesca del cangrejo de río autóctono está prohibida y con vistas a protegerlo se prohíbe la introducción de cualquier especie exótica, entre ellas los cangrejos señal y americano, que pueden sobrevivir largos perdidos fuera del agua siempre y cuando se mantengan húmedos, pudiendo ser transportados de unos puntos a otros sin grandes medios. Por estos motivos, “para evitar introducciones malintencionadas o por despistes o fugas de los ejemplares, es preciso extremar la vigilancia para evitar dichas situaciones”. Entre las prohibiciones destaca la “utilización como cebo vivo o muerto de cualquier ejemplar de especies exóticas invasoras o de sus partes y derivados”. Por ejemplo de los lucio percas. Según los pescadores alistanos “el cebo preferido desde siempre fueron los voces de los animales pues atraen a los cangrejos, pero son muy blandos y duran poco, por eso ahora utilizamos más patas de gallina y colas de carpas y barbos que son más duras y te aguantan casi toda la jornada”. Dónde pescar cangrejos en Zamora La pesca de los cangrejos señal y americano se podrá practicar en toda la provincia de Zamora salvo en tres excepciones concretas, una de ellas “todas la lagunas y cursos de agua existentes en los términos municipales de Villafáfila, Revellinos y Villarrín de Campos, dentro de la Reserva Natural de las Lagunas de Villafáfila”. En la cuenda del Duero las zonas prohibidas se sitúan todas ella en la comarca natural de Aliste, Tábara y Alba, una región muy cagrejera. No se podrán pescar en la cuenca del río Manzanas: “Todos los cursos y masas pertenecientes a esta cuenca, incluyendo tanto aquellos afluentes que desembocan en el río Manzanas en la provincia de Zamora como aquellos afluentes que desembocan en el río Maças en Portugal”. Entre los cursos prohibidos para la pesca están el río Frío (Gallegos, Valer, Riofrío y Sarracín), Valdaya (Boya), Manzanas (Villarino y Riomanzanas), Cabrón (desde Flechas a Petisqueira por Villarino) y las riberas de Alcañices, Alcorcillo, Vivinera, Gallegos del Campo, Vega, San Blas, Viñas, Nuez, Rábano, Sejas y Villarino tras la Sierra. No se incluye en esta prohibición y por tanto sí se pueden pescar en el tramo del propio río Manzanas desde la desembocadura del arroyo Cabrón (procedente de la sierra de la Culebra) entre Villarino de Manzanas y Petisqueira (aguas abajo del santuario mariano de la Virgen de Fátima), por los términos de Figueruela de Abajo, Moldones, Nuez, Sao Juliao, Quintanilha y San Martín del Pedroso, hasta su entrada en Portugal en Quinta de Vale de Pena y Latedo. La segunda zona prohibida se sitúa en el entorno de la sierra de la Culebra, más concretamente en el arroyo de “El Casal” de Tábara: “Desde su nacimiento hasta el cruce en la carretera de Tábara a Escober y todas las aguas que fluyen a este tramo”.