Sensualidad en Sanabria

La exposición fotográfica “Real sensualidad femenina” del fotógrafo sanabrés Óscar Manuel Sánchez se expone desde el fin de semana en el Castillo de Puebla. La obra que recoge una selección de 15 fotografías, en blanco y negro, de modelos no profesionales y que invitan a reflexionar sobre la belleza y la imposición de cánones y estereotipos.

Es el resultado de un trabajo de dos años y 14.000 fotos sin filtros ni retoques concentrado en un puñado de obras de gran formato donde no hay perfección, hay normalidad, la de una cicatriz, la de unos tatuajes, la de los embarazos, los partos, el sufrimiento y la alegría, e incluso el miedo a posar en desnudez.

Al acto de presentación asistieron el autor y las modelos no profesionales que han participado en el proyecto, abriendo un debate sobre “vivimos en un mundo lleno de reglas y de imposiciones”, cuestionando los cánones de belleza actuales. “La belleza es estar a gusto uno consigo mismo”.

El escritor y poeta Manuel López Azorín, autor de los versos que acompañan a cada fotografía, intervino para calificar esta exposición “un proyecto motivador” y el resultado de algo que debe interesar a “todas y a todos”.

“Una pequeña revolución sobre los cánones de la belleza femenina que proporcione igualdad sin condicionamiento alguno”, se muestra “que la mujer de la vida real, la normal, es sensual, bella y natural independiente de su edad y físico y sin atenerse a cánones”.

En su opinión “los cánones y especialmente los relacionados con la belleza de la mujer conducen a cierta esclavitud y por tanto llevan, si no se consiguen y muchas no lo consiguen, a la frustración, al sentimiento de fracaso, a la inseguridad”.

Repercute en “la autoestima” que se ve disminuida de tal modo a lleva a “trastornos, ansiedades y especialmente en las mujeres jóvenes”.

Las modelos opinan sobre las imperfecciones de sus cuerpos: "Son bonitas, son nuestra historia de la vida”

Reflexionó sobre “los cánones que tratan de convencernos de que seguir sus normas es la mejor manera de conseguir eso que llaman la “perfección” o la “belleza”, que son cosas muy subjetivas” “no es más que un intento de manipulación” a los intereses del consumismo.

López abogó “por ser uno o una mismo y no regirse tanto por los condicionamiento ni los cánones”. Recitó los poemas “Bandera de igualdad” y “Sugiere el arte, mira desde dentro” dedicado tanto al fotógrafo como a las mujeres “tan valientes, tan decididas y tan normalmente perfectas en su imperfección, porque la perfección no existe”.

El testimonio de las protagonistas es relevante por cuanto “a mí jamás se me iba a pasar por la cabeza ser modelo. Yo no tengo un cuerpo 90, 60, 90, no lo voy a tener nunca ni lo busco, pero me empoderó y me dio un chute de energía.”.

Al ver las fotos su pensamiento fue “que bien me veo” y espera que “esto sea un mensaje para todas las chicas jóvenes que tienen un problema con su cuerpo que no se gustan”.

En las redes sociales hay un problema muy importante “se muestran chicas perfectas, sin piel de naranja, sin celulitis, sin estrías y todos y todas tenemos estrías. Son bonitas, forman parte de nuestro cuerpo y son nuestra historia de la vida”.