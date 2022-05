“Las mujeres son el alma de nuestros pueblos, vitales para asentar población”

Jesús María Lorenzo Más, nacido el día 5 de diciembre de 1945, presidente del grupo de acción local Asociación para el Desarrollo de Aliste, Tábara y Alba (Adata) deja hoy el cargo tras seis años de intenso y laborioso trabajo en busca del progreso y la mejora de la calidad de vida en los 31 municipios y 102 pueblos de la comarca natural más grande de Zamora.

–¿Cuales son los motivos que le llevan a no presentarse a la reelección como presidente?

–Los motivos son estrictamente personales. La edad no perdona y con setenta y seis años he decidido dedicar más tiempo a mi familia y mis amigos, algo que ahora no me es posible pues tengo demasiados cargos y conllevan muchos viajes y preocupaciones. Por ello he decidido dejar la presidencia de Adata y solamente seguiré como alcalde de Alcañices y presidente de la Mancomunidad de Servicios “Tierras de Aliste” y de la cofradía de nuestra Señora la Virgen de la Salud (patrona de Aliste). Ha llegado el momento de dar paso a las nuevas generaciones.

–¿Cuándo y con que fines se creo y se puso en marcha el grupo de acción local Adata?

–Aliste, Tábara y Alba decidimos hace veintiocho años, el día 3 de agosto de 1994, crear Adata, un grupo de acción local integrado por socios públicos y privados, agentes sociales, municipales y económicos, con un objetivo muy concreto: promover el desarrollo integral, tanto social como económico paran nuestra comarca, apoyando tanto a los ayuntamientos como asociaciones y familias a poner en marcha iniciativas que han contribuido crear empleo, fijar población y mejorar las prestación de servicios públicos en los pueblos.

–Usted ha sido ya el tercer presidente del grupo.

– Así es. Tomás Carrión Carrión alcalde de Alcañices fue el primer presidentes desde su fundación en 1994 hasta 2008 en que le relevaba Ildefonsa Salgado Santos de la asociación cultural “León Felipe” de Tábara, hasta que fui elegido yo en la asamblea general del día 27 de mayo de 2016. Ahora se renovará toda la Junta Directiva, los once miembros, de los cuales un máximo de cinco serán representantes de los ayuntamientos y los seis restantes agentes sociales.

–¿Qué iniciativas han destacado a nivel comarcal?

–Vivimos en una tierra tradicionalmente agrícola y ganadera por lo cual una de las principales apuestas fue poner en valor los productos endógenos y sin lugar a dudas una apuesta muy acertada fue promover y apoyar la consecución de la Marca de Garantía para la Ternera de Aliste que hoy cuenta ya con el reconocimiento oficial de IGP (Indicación Geográfica Protegida). Así mismo se ha apostado por los sector de las setas, las castañas y la miel, así como, en este último programa, por la producción y comercialización de tomates desde las plantas de Valer y Pozuelo.

–Despoblación rural galopante ¿Cuál es la solución?

–Mejorar la calidad de vida en los pueblos ofreciendo infraestructuras y servicios acordes a nuestros tiempos y necesidades y eso poco a poco lo vamos consiguiendo; y crear empleo, algo que ya es mas complicado. Todos sabemos que el problema de Aliste, Tábara y Alba no es que no hubiera o no haya jóvenes, los había, hacia 1960 éramos más de 45.000 residentes, pero llegada la hora de estudiar y trabajar la mayoría tuvimos y tienen que emigrar a otros lugares.

–¿Cómo está la ejecución del programa Leader?

–Muy bien y cumpliendo con los plazos. Hemos tramitado 182 iniciativas e invertido los tres millones de euros de las tres primeras asignaciones. Ahora nos han premiado con una cuarta de 900.000 euros. El programa se cerrará el 31 de diciembre de 2003. Adata forma parte de la Federación de grupos de acción local de Zamora que trabajamos unidos por la provincia. Hoy, en mi última reunión con ellos, abordaremos la organización de nuestra exitosa Feria “Raíces” de Zamora en Madrid para llevar allí nuestros productos.

–¿Cuál ha sido vuestra última iniciativa comarcal?

–Hemos puesto en marcha la Estrategia de Emprendimiento de la Mujer Rural en los ámbitos agrario y agroalimentario, sectores muy importantes en nuestra comarca, la cual ha nacido desde el convencimiento de que las mujeres juegan un papel muy importante, fundamental, para el desarrollo económico y social y la vertebración del territorio en nuestros pueblos. Con ello pretendemos hacer más visible el empoderamiento de la mujer y promover su emprendimiento y empleabilidad, con tres grandes ejes: formación, consolidación e impulso, empoderamiento, liderazgo y visibilidad. Hemos creado un Punto de Apoyo a la Mujer Emprendedora para actividades de gestión profesional donde tutorizar la idea inicial y el plan de empresa, analizando todas las posibles ayudas a la inversión rural y al emprendimiento, potenciando los conceptos de la digitalizaban, sostenibilidad, investigación, desarrollo y nuevas tecnologías. La labor de las mujeres en el medio rural como fijadoras de población es vital y por ello es necesario que su presencia activa se extienda a los ámbitos económicos, políticos y sociales.

–¿Llegado el momento de adiós cual es su valoración de los programas Leader y Adata?

–Muy positiva. Siempre se ha trabajado, se trabaja y se trabajará, en la justa medida de nuestras posibilidades, buscando lo mejor para los alistanos, tabareses y albarinos, en cuyo nombre y en el mío agradezco su labor al equipo técnico que dirige el gerente José María Polo y a todos los miembros de la Junta Directiva que hoy cerraremos un ciclo de trabajo y de entrega. Recuerdo especial para Germán Cerro Olmedo y su mujer Lola Moro fallecidos en accidente de trafico en la Nacional 122 siendo el gerente y ella técnico de Adata.

–Tierra de creencias, devociones y tradiciones. ¿Porque nace la Muestra de Arte Sacro “Salus: la iglesia en Aliste y Alba?

–Es una iniciativa del arciprestazgo de Aliste y Alba, de sus 84 parroquias, sus pueblos y sus gentes para conmemorar el centenario de la actual imagen de Nuestra Señora la Virgen de la Salud, que procesionó por primera vez el día 2 de julio de 1920. La talla original quedó convertida en cenizas en el incendio que asoló a su santuario: el templo de la Orden Tercera de San Francisco, en la noche del 16 al 17 de agosto de 1917 al quedarse una vela encendida, en plenas fiestas patronales de San Roque y la Virgen de la Asunción.

–¿Cumple Salus con las expectativas creadas?

– Las supera. Una joya. Alistanos y albarinos ofrecemos una muestra magnífica donde podrán admirarse 172 obras de arte que van desde el siglo III al XXI, como exponente del variado patrimonio religioso y artístico de nuestras 84 parroquias, de importante valor material, pero más importante aún es su valor sentimental, histórico y humano, pues han formado, forman y formarán parte de nuestro pasado, presente y futuro. Imágenes que veneramos en romerías y fiestas patronales, cruces de plata que son el emblema de cada parroquia, estandartes y pasos de Semana Santa. Todas las obras son arte puro. De Alcañices destaca la custodia de oro blanco de Antonio Rodríguez y la Virgen de la Salud que es patrimonio de todos los alistanos de los que es nuestra patrona.

–¿Un atractivo para residentes y para foráneos?

–Sin lugar a dudas. Quienes vivimos en Aliste y Alba y los emigrantes podemos descubrir, valorar y disfrutar de parte de ese patrimonio en el santuario de la Virgen de la Salud hasta el día 31 de octubre. También invitamos a visitarnos a gentes de otros lugares. Merece la pena venir y quien lo haga va a quedar encantado. Seguro.

–Y ya de paso conocer y disfrutar de la comarca.

– Efectivamente. Quienes vengan a conocer Salus y pueden pasar la jornada por Aliste y Alba donde podrán disfrutar de sus paisajes, su arquitectura rural y sus tradiciones, pero sobre todo en unos pueblos y gente acogedoras, con una magnifica gastronomía, tenemos magníficos cocineros y restaurantes, así como productos de la tierra que sin manjares.

–¿Cuáles son las previsiones para la Oficina de Turismo?

– Creemos que presta un servicio vital nos solo para Alcañices sino parta toda la comarca alistana. A partir del día uno de junio abrirá de manera permanente hasta el 31 de octubre con ayuda de la Diputación de Zamora. La idea es consolidarla y que preste sus servicios a lo largo de todo el año.

– Año Santo Compostelano ¿Cómo está la Ruta Jacobea por las Tierras de Aliste?

– Por nuestra tierra cruza el Camino Portugués de la Vía de la Plata que se vio afectado como todos por la crisis sanitaria y la pandemia. La marcha del hospitalero nos obligó a cerrar el albergue de peregrinos. Para finalizar el curso escolar tenemos previsto cederlo para que se hospeden en él durante su estancia en España a un grupo de niños de Londres que vendrán para un intercambio con el Virgen de la Salud. La previsión es poder reabrirlo para el día 12 de junio y que puedan pernoctar allí los peregrinos entre Sevilla y Compostela, que irán en aumento aprovechando la muestra Salus.