La ONCE repartió el pasado sábado 7 de mayo 20.000 euros en Puebla de Sanabria, gracias a un cupón vendido a través del Terminal de Punto de Venta (TPV). El agente vendedor Germán Rodríguez Rodríguez es quien ha repartido la suerte entre alguno de sus clientes de la villa o turistas, a los que vende el Cupón y el resto de productos de juego de la ONCE, en su puesto de venta en la comarca sanabresa, donde lleva desde 1988 formando parte de la plantilla de vendedores de la ONCE en Castilla y León. En nuestra Comunidad, actualmente la plantilla está constituida por más de 750 personas con discapacidad.