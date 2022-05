Losacio a los pies de la Virgen del templo

Nuestra Señora el Virgen del Puerto ha vuelto a salir en procesión por los verdes campos de Losacio de Alba.

Se han conmemorado los 85 años, tras ser robaba y no volver a aparecer la talla original en la noche del 15 al 16 de marzo de 1936, durante la Segunda República: a cuatro meses de iniciarse la Guerra Civil.

Fernando Varela, obispo de Zamora, presidió la misa, por la mañana en la ermita, oficiada por el párroco Ángel Carretero que se estrenaba con la Virgen del Puerto.

Este año ocuparon la mayordomía Manuel Campo González, Amelia Fernández Fernández y Lucía Heredero Turiño cuidando con esmero y devoción de la Virgen del Puerto y de su Santuario durante los 365 días del año.

Día 16 de marzo de 1936: lunes. Al caer la tarde se desató una fuerte tormenta llegada de Portugal con sus relámpagos, truenos y sus tempestad de agua. Varios pastores que cuidaban su ovejas en el campo acudieron a resguardarse junto a la ermita y vieron que la puerta estaba abierta y al entrar descubrieron que había sido robada la imagen primitiva de la Virgen del Puerto.

El asalto se produjo en la noche del domingo (del 15 al 16), pues el sábado día 14 el cura Manuel Matellán Vara ofició ante ella una misa por las intenciones de la familia de Agustín Gómez Ampudia y Manuela Ampudia Domínguez (Post Partum), pues era la primera salida de la madre tras dar a luz a un templo. Al bautizo sólo acudía la madrina.

La venerada imagen actual de la Virgen del Puerto cumplía ayer sus primeros 85 años de vida procesionando, pues fue bendecida y salió por primera vez en procesión el día 3 de mayo de 1936. El encargado de esculpirla fue Angel Fernández, maestro nacional que en aquella época, aparte de docente, era todo un artesano de la talla, por lo cual con sus propias manos esculpió a la Virgen del Puerto en la madera de un cerezo criado a la vera del arroyo Valdeladrones, impregnándole unos rasgos característicos similares a los de las mujeres del entorno de Losacio.

Existió una tercera imagen (de las denominadas “Vestidas”), pero de escayola, la cual fue comprada en 1936 de prisa y corriendo en la Librería Religiosa de Zamora para poder procesionar el 3 de mayo, pues el robo se produjo solo 48 días antes. Todo el esfuerzo resultó en vano ya que nunca procesionó, dado que según manuscritos de la cofradía ese año “Estaba prohibido por el Gobierno de la República”.

Por lo cual únicamente no se celebraron romerías y procesiones en tres ocasiones en 1936, –se avecinaban tiempos revueltos–, y ahora ya en 2020 y 2021 por la crisis sanitaria global originada por la pandemia. Por ello se ha vivido aun con más fervor. El santuario acogía por la tarde el rezo del santo rosario y tras ella las casadas cantaron el ramo, que antes, cuando las había, era cosa de las mozas. Canto que hubieron de celebrar con mascarilla obligatoria.

Fermín López Carbajo, nacido el 4 de agosto de 1987, que ha vivido siempre en Losacio, fue el encargado de portar y ofrecer el ramo a la Virgen del Puerto: “Desde que nací he vivido como mías las tradiciones del pueblo y poder llevar el Ramo en la romería es un orgullo porque amo a mi tierra y soy devoto: siempre he llevado, llevó y llevaré la Virgen del Puerto en mi corazón”.

Antiguamente el honor del llevar el ramo correspondía al último mozo del pueblo que volvía licenciado de la mili en muchas ocasiones desde África: Ceuta, Melilla, Sahara o Sidi Ifni. Luego llegaba la despoblación rural y la escasez de jóvenes. Fermín ya ha portado el ramo cuatro años, pero ésta, en teoría, sería la última, pues ha llegado el amor y su próxima cita será casarse con Sandra Silva: “Lo importante es que la tradición no se pierda y que la Virgen del Puerto y el Ramo salgan en romería. Se supone que para mi ya será el último año porque para 2023 ya no seré mozo, pero sino no hay solteros y lo tengo que seguir llevando ya de casado lo haré con el mismo orgullo y devoción”.

La primitiva Virgen del Puerto fue donada por los monjes del eremitorio de San Agustín situado junto al río Aliste (Carbajales) a un grupo de carbajalinos que dejaron su tierra para viajar a Aliste. Pero nunca llegaron. Pudo tanto la añoranza de su Tierra de Alba, que incluso antes de abandonarla y llegar al primer pueblo alistano, Puercas, decidieron parar y fundar Losacio. Sin embargo otro grupo de carbajalinos no se resignaba a “perder” a su señora, de la que siempre se dijo era hermana pequeña de la Virgen de Árboles. Cogieron un carro con su pareja de vacas y viajaron a Losacio para recuperarla. Tomaron la imagen y la cargaron iniciando muy contentos el camino de regreso.

La realidad fue que en plena noche se desató una tormenta y llegados al paraje de la Fuente del Cristo, las ruedas del carro se entoñaron hasta los ejes y las vacas fueron incapaces se sacar el carro que allí se quedó con la Virgen del Puerto. Los devotos de Losacio atribuyeron los hechos como un milagro y levantaron la ermita entorno a cuyos campos la procesionarían cada 3 de mayo (Santa Cruz) subida en el carro del que tiran mujeres y devotas del pueblo.

Mas de un devoto y devota, muy en particular los más ancianos, se emocionaron, lágrimas incluidas, de poder volver a salir a la Virgen del Puerto a recorrer los floridos campos. Culminada la procesión llegó la subasta del ramo y el honor para volver a meter a la Virgen a su humilde morada. La Virgen del Puerto fue antaño una de las devociones marianas más importantes de la Raya perteneciendo numerosos devotos y alistanos, tabareses, albarinos y trasmontanos a su cofradía sobre conocida como la Santa Hermandad.