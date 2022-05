Una vecina de Fuentesaúco despertó una buena mañana con la sorpresa de que su bandera de Zamora, la seña bermeja, había desaparecido de su ventana.

Ante este vandálico acto, su dueña, Loli Ramos, intentó movilizar a sus vecinos por redes sociales para encontrar su preciada insignia.

Una bandera con historia

"Buenos días. Pues nada, esta noche me han robado de la ventana de la Ronda la bandera de Zamora, le tenía un especial cariño porque hizo el Camino de Santiago conmigo. Si alguien la ve o sabe quién la tiene que me me la devuelva, yo le regalo una igual, pero que me devuelva la mía".

Este fue el sincero mensaje de la saucana, que solo quería recuperar una bandera con un gran significado y mucha historia, ya que habían recorrido muchos kilómetros juntas en su peregrinación a Santiago.

Los vecinos no tardaron en responder y compartieron la publicación para dar un la bandera lo antes posible.

Final feliz

Dos días después de su hurto, la seña bermeja apareció nada más y nada menos que en Instituto de Fuentesaúco. Para sorpresa de Loli, el paño estaba "dedicado" tras pasar una larga noche de fiesta.

"Ya tengo mi bandera, gracias a quien la ha devuelto y gracias a todos los que se han molestado en ayudarme. Ahora tengo una bandera "dedicada" y que ha superado una gran fiesta de Quintos".

Bandera "dedicada"

Resulta que unos jóvenes habían robado la bandera para "llevarsela fiesta". Algo que ocurrió la noche del 1 de mayo, mientras Fuentesaúco celebraba sus Quintos con una discomóvil en el Local Social, lugar cercano a la vivienda de esta saucana, que no se percató de la ausencia del paño hasta la mañana siguiente.

Unos jóvenes de otro pueblo cercano fueron los autores de este hurto que, además de robarla, la pasaron de mano en mano por todas las personas de la fiesta, quienes no dudaron en estampar su firma. No tuvieron suficiente con ello, que quisieron "fardar" de su bandera en redes sociales.

Pese a todo, la saucana se mostró agradecida por redes tras recuperar su bandera, sin tener una mala palabra contra los autores de esta "chiquillada".