Las tiendas de El Puente de Sanabria reclaman poder abrir los lunes no laborables

El traslado de los festivos que caen en domingo a un lunes, como este primero de mayo, tiene consecuencias negativas para los empresarios de superficies medias en la comarca, quienes piden una adecuación de la norma en la Comunidad para poder abrir los lunes de mercado semanal en El Puente de Sanabria y evitar la imposición de sanciones. De acuerdo al acuerdo de pleno del Ayuntamiento de Galende de 1954, los lunes son declarados de días de mercado y feria en el anejo de El Puente.

La Orden que regula las aperturas está confeccionada para las ciudades y no para los pueblos, como sostienen los afectados, y se establece una disparidad entre las aperturas de comercios y establecimientos los domingos en que se celebra mercadillo en otros pueblos de la Comunidad. En ocasiones estos mercado son el único día que tienen los vecinos de los pueblos para hacer la compra, bien por disponibilidad de trasporte, bien por una mayor oferta de puestos y comercios.

La dirección de Carrefour Express de El Puente comunicaba este lunes a sus clientes el cierre obligatorio “después de décadas ofreciendo nuestros servicios sin interrupción todos los lunes en los que se ha celebrado nuestro centenario mercado, único día de compra semanal para muchos sanabreses, en esta ocasión nos vemos imposibilitados para abrir la tienda”.

La empresa añade que “a pesar del impacto que esto tendrá en nuestros resultado y por tanto en nuestra capacidad para proteger el empleo en la comarca, nuestro compromiso con Sanabria se mantiene intacto y seguiremos abriendo, trabajando y esforzándonos por ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, que es la única forma de competencia que tenemos”.

La certificación municipal recuerda que la apertura de los establecimientos locales resulta necesaria para mantener el mercado semanal, su continuidad y costumbre centenaria. El mercado semanal se consolida en el siglo XVII.

En ese periodo no existía un núcleo urbano de residencias, por lo que solo era la concentración de establecimientos y puestos de venta, que solo abrían los lunes, día marcado como el día del mercado o feria. Con el paso del tiempo, este mercado se convierte en núcleo urbano pasando a residir vecinos de otros pueblos de la zona, pero manteniendo el tradicionalidad mercado inicial. Con esto se quiere poner de manifiesto la importancia de mantener la tradición de la apertura de los establecimientos los lunes, día marcado como día de feria, en El Puente de Sanabria. Igual ocurre en otros municipios de Castilla y León, donde tienen declarados sus días de mercado, incluso siendo en domingo, donde abren todos los establecimientos con independencia de su tamaño y, sin que hasta la fecha, exista imposición de sanción alguna como se pretende en este caso imponer a esta empresa.

La jurisprudencia reconoce que la costumbre es a priori un Derecho no escrito –puesto que nada impide su fijación- que nace en una colectividad social sin la necesidad de la intervención de un poder estatal o local. La costumbre es una auténtica norma jurídica, no un mero uso social, puesto que regula las relaciones inter partes y atribuye derechos y deberes a los intervinientes, lo que le permite acceder a un ordenamiento jurídico.

La discrepancia entre las normas municipales y las normas autonómicas, provoca una indefensión del administrado, que tiene que soportar las sanciones económicas de ambas administraciones, en todo caso, ya que si no abre su establecimiento en lunes, día de mercado de la localidad, tendría que sufrir las sanciones municipales por no secundar dicho día. Así se da la circunstancia de que la totalidad del comercio ha podido abrir y no así esta superficie comercial. Reclaman que a la hora de trasladar las fiestas a un lunes y se decrete el cierre se estudie el impacto en los pueblos, como en este caso. La totalidad del comercio pudo abrir ayer, excepto este supermercado.