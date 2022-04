“Las Siete Hermanas son parte vital de la historia alistana”

Marcos Senández Fernández, nacido en Trabazos el 6 de enero de 1998, cocinero de profesión, es uno de esos pocos jóvenes que han optado por quedarse en su tierra y allí crear su familia. Amante de sus orígenes, tradiciones y costumbres se estrena como Mayordomo de la antigua cofradía de Nuestra Señora la Virgen de Soledad, anfitriona mañana domingo de la Concentración Mariana de las Siete Hermanas en el Año Santo y la Concordia y Voto de las Aguas de 1714 de los Pueblos del Rincón.

–Nacer en Aliste es un honor, quedarse a vivir un deseo, del corazón, pero, la realidad es dura, hay que buscarse la vida. Usted apostó por quedarse.

–Los alistanos y las alistanas llevamos con mucho orgullo nuestras raíces y orígenes y está muy claro que si hubiera una alternativa laboral digna la mayoría nos quedaríamos a vivir aquí. Los jóvenes se van a estudiar y la mayoría, llegado el momento, con una carrera u un oficio, tienen que formar sus familias lejos porque no les queda otro remedio. Somos una tierra de emigrantes, mis antepasados lo hicieron a Cuba. Yo tuve la suerte de que mis abuelos Juan Senández Terrón, de Trabazos, y Ángeles Poyo Blanco, de San Martín del Pedroso, tras venirse de Suiza montaron el hostal restaurante Los Castaños, y al llegar la hora de jubilarse yo me quede con él.

El problema es que tienen que irse por falta de trabajo

–¿Cree que hay solución para frenar despoblación galopante que sufren los pueblos?

–La única solución es crear puestos de trabajo y eso no es fácil. El problema de Aliste no es que no hubiera o no haya gente y jóvenes, el problema es que tienen que irse por falta de trabajo. Intentar atraer gente a vivir a los pueblos está muy bien pero, sinceramente, creo que lo primero que hay que hacer es conseguir las condiciones para que los pocos que aun quedamos no tengamos que marcharnos.

–¿Corren peligro las tradiciones religiosas y folclóricas por falta de relevo generacional?

– Por suerte no, gracias a que los niños y jóvenes hemos sabido valorar las costumbres y los valores de nuestros padres y abuelos, considerándolos como algo nuestro. Un ejemplo claro y único en España y Portugal fue, es y siempre lo será Aulas de Música de Aliste y Tras os Montes que echaba a andar allá por 1991 y se han convertido en un referente hispanoluso en la recuperación y fomento del folclore, que ha garantizado la supervivencia de una actividad casi en peligro de extinción.

El 90% del pueblo estaba a favor de trasladarla al primer domingo de mayo

–¿Cómo y porqué surge la necesidad de cambiar la fecha de celebración histórica de la romería de la Virgen de la Soledad y del Voto de las Aguas?

–La emigración ha traído consigo la despoblación rural y en la mayoría de los pueblos son ya más los emigrantes y sus descendientes que viven fuera de ellos que los vecinos residentes. La gente se ve obligada a dejar su tierra por motivos de trabajo o estudios, no obstante, por suerte, siguen unidos a sus pueblos y a sus tradiciones. Para facilitarlo la única solución pasa por trasladarlos al fin de semana. Nosotros en este día sacamos cinco imágenes y sólo para portarlas hacen falta veinte jóvenes que entre semana no los hay en el pueblo. En nuestro caso la fecha de celebración era el día 8 de mayo, aparición de San Miguel y celebramos un referéndum votando más del 90% a favor de trasladarla al primer domingo de mayo y así será siempre a partir de ahora.

–¿Sabemos algo de los orígenes de cofradía y ermita?

–Allá por el año 1600 en Trabazos estaban las ermitas de los mártires Fabián y Sebastián y la de San Roque que a finales del siglo y hacia 1697 pasaba a ser de la Virgen de la Soledad, cuya cofradía, asentada en ella, estaba formada por clérigos y legos. Han sido varios siglos llenos de vicisitudes y cambios. Ahora intentamos volver a potenciar la cofradía, la ermita y la cofradía y todos en el pueblo estamos muy ilusionados.

–¿Cuáles son los requisitos para desempeñar el cargo más relevante: Mayordomos?

–Es un cargo reservado solamente a los hombres, son dos, y se renueva cada dos años. Hay que hacer la pedida de Mayordomía por devoción y para ello hay que tener formada una familia.

La más anciana era mi bisabuela María Terrón Moran, nacida el 8 de septiembre de 1927 y fallecida el pasado martes

–¿Quienes, cuándo y cómo pueden entrar en la hermandad de La Soledad?

–Cualquier persona, sin límites de edad, nacida o con orígenes en Trabazos o en cualquiera de los tres pueblos de la Concordia y Voto de las Aguas de 1714: Viñas, Rábano y Sejas. Por norma últimamente sólo podían formar parte de ella las mujeres y ahora hemos acordado también la entrada de los hombres. Únicamente hay que abonar una cuota de dos euros anuales. Actualmente somos ya 171, desde niños, la más joven es Ariadna Fagúndez Leal, nacida el 3 de octubre de 2021, y la más anciana era mi bisabuela María Terrón Moran nacida el 8 de septiembre de 1927 fallecida el pasado martes. Yo he entrado una vez que forme la familia con Eva Calvo Domínguez y nuestra hija Valeria la cual forma parte de la cofradía desde el día que nació, el 9 de enero de 2021.

–¿Finalmente cuantos pueblos e imágenes participarán?

–En total 15 localidades y alrededor de 21 imágenes. De las Siete Hermanas estarán Alcañices con la Virgen de la Salud, Carbajales con la Virgen de Árboles, Villalcampo con La Encarnación, Constantim con la Virgen de la Luz, Quintanilha con La Riberinha y Trabazos con La Soledad. No podrá venir la Virgen del Nasso de La Povoa pues ese día tiene un acto propio. Del Voto de las Aguas estarán Viñas y Rábano. A parte vendrán devotos e imágenes de Nuez, Latedo, San Martín del Pedroso, Villarino tras la Sierra, Alcorcillo y San Mamed.

Vamos a esforzarnos porque todos cuantos nos visiten pasen un día inolvidable junto a nosotros

–¿Está preparado Trabazos para recibir la previsible avalancha de romeros y devotos?

–Creemos que sí y para ello estamos trabajando bien coordinados tanto el Ayuntamiento de Trabazos que preside el alcalde Javier Faúndez Domínguez y su Corporación Municipal, como el pueblo y los vecinos. Como aparcamiento hemos habilitado la era, situada entre la carretera Nacional 122 y la ermita. A su vez el Ayuntamiento ha preparado el amplio parque de Ardomilo con mesas, sillas y hogueras para las familias y romeros que allí quieran hacer su comidas campestres y disfrutar en comunidad todos juntos. El parque y aparcamiento están muy bien situados, a unos cien metros del santuario mariano de la Virgen de la Soledad. Vamos a esforzarnos porque todos cuantos nos visiten pasen un día inolvidable junto a nosotros, que disfruten y se sientan como si estuvieran en su propia casa.

–¿Cómo se desarrollará la procesión mariana?

–Las Hermanas de España y Portugal se concentrarán en el Pabellón Cubierto y desde allí saldrá comitiva por el pendón que será portado por el vecino de Trabazos Antonio Santiago Moran Rivas y tras él la Cruz de Plata de la parroquia de San Pelayo y el estandarte de la Virgen de la Soledad, con los sones de la banda de gaitas As Portelas de Lubian. En la iglesia de San Pelayo se sumarán la imágenes de Trabazos, acompañadas todas por los integrantes de Aulas de Música de Aliste y Tras os Montes con sus gaitas y la ancestral indumentaria tradicional alistana.

El único día que procesiona es en Viernes Santo por la mañana y por la noche

–La Virgen de la Soledad es la única de las Siete Hermanas que no procesiona en su día.

–Así es. Sale de su ermita y en los jardines recibe con tres venias a las visitantes y comparte la misa. La despedía es similar, tras el rezo de las Completas. El único día que procesiona es en Viernes Santo por la mañana y por la noche. Los primeros domingos de cada mes se celebra la misa en la ermita, así como las bodas, comuniones y funerales si así lo desean las familias.

–Joven y devoto. ¿Qué persona le viene a la memoria del camino hacia el fervor?

–Dos son mis referentes. Mi bisabuela María Terrón que falleció el pasado martes. Desde que nació todos los años fue a la misa de la romería de la Virgen de la Soledad de la que fue devota toda su vida. Y el histórico, querido y nunca olvidado cura don Ramón Rodríguez Muñoz, nacido en la Villa de Carbajales de Alba el día 18 de abril de 1928, desde su llegada a Trabazos el 21 de junio de 1955 hasta su fallecimiento el 16 de enero de 2016. Durante más de sesenta años el fue el más fiel devoto de la Virgen de la Soledad, una magnífica persona que desprendía y contagiaba bondad y humanidad. Era una persona que siempre estaba al lado de quien le necesitaba. Gracias a ellos en parte soy hoy devoto y mayordomo de “La Soledad”.

Pediremos por la lluvia para nuestros campos, pero también por la salud

– Concentración Mariana del Años Santo y Voto de lasa Aguas. ¿Cuál es su deseo?

–En nombre de Trabazos y de la cofradía de la Virgen de la Soledad invitar a todos a participar como lo han hecho nuestros antepasados desde haces ya 333 años. Disfrutar en convivencia y hermandad de la devoción y el hermanamiento entre los pueblos. Pediremos por la lluvia para nuestros campos, pero también por la salud, que la pandemia llegue a su fin, y por la paz en el mundo.