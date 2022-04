Agrocentro Turiel, ubicado en la carretera de Rabanales, en Alcañices, constituye uno de los negocios más importantes de la zona donde encontrarás todo lo que necesites para llenar de vida todos los espacios que desees con el mejor conocimiento y asesoramiento posibles: cómo plantar, dónde, con qué orientación, con qué cuidados, el tipo de abono idóneo y todo lo necesario.

Con la llegada de la primavera, es hora de poner a punto nuestros jardines, balcones o terrazas y la oferta es infinita: geranios, petunias, lobularias, gazanias o mimulus, plantas que duran toda la primavera y el verano. “Y todavía estamos a tiempo de plantar bulbos de temporada como los lirios, peonías o gladiolos”, apuntan Carmen y Toñi, sus agradables trabajadoras.

Si preferimos inclinarnos por una planta que nos dure todo el año, esto es, que resista las duras heladas zamoranas de invierno y sobreviva a las asfixiantes temperaturas del verano, podemos decantarnos por los arbustos: rosales, viburnum, photinias, nandinas o el trachelospermum, uno de los más vendidos conocido como el “falso jazmín” con la diferencia de que este no se hiela. “Dentro de este tipo de planta arbustiva tendríamos otras más estacionales pero que a la gente le gusta poner en los jardines como el hibiscus, buganvilla o clematis”, apostillan. Y, a mayores, también cuentan con árboles más grandes como los magnolios, el ligustrum, los acebos o los olivos, muy de moda.

Asimismo, es tiempo de preparar los huertos, ya sea semillas o plantones de lechugas, una amplia variedad de pimientos, tomates, brócoli, cebollas, coles y un largo etcétera. “Un portugués que vive en Francia se acaba de llevar todos los puerros que teníamos porque la pandemia ha provocado el cierre de muchos viveros y, unido a los problemas de distribución, nos comentaba que ahora no encuentra tan fácilmente las plantas. ¡Así que se ha llevado el coche lleno de puerros para Francia!”, expresa Carmen.

¿Se te mueren las plantas? ¡No las riegues tanto!

Como regalo, desde Agrocentro Nuriel nos dan varias pautas para que no se nos mueran las plantas. Uno de los primeros consejos es olvidarse un poco de ellas. “No hay que regarlas tanto, la mayoría de los errores que cometen los clientes tiene que ver con el exceso de riego y las plantas, igual que los humanos, llegan a un punto en el que colapsan de agua”, explica. Otro de los trucos consiste en envolver el sustrato en arena para que la planta no pida tanta agua y no aparezcan bichitos como las arañas rojas.