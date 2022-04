“La romería de la Virgen de La Luz es muestra de la hermandad hispanolusa”

Marta Vicente Pelayo, nacida el día 31 de julio de 1990, diplomada en Magisterio (Especialidad de Educación Física), es la alcaldesa de la localidad fronteriza de Moveros (municipio de Fonfría) que este fin de semana, junto a la localidad portuguesa de Constantim, celebrará de nuevo la romería en honor a Nuestra Señora la Virgen de la Luz.

–¿Cuál es su principal objetivo como alcaldesa y el de vuestra Corporación Municipal?

–Mejorar y ofrecer una calidad de vida lo más digna que nos sea posible a nuestras familias y a nuestros pueblos de Fonfría, Moveros, Bermillo de Alba, Castro, Fornillos, Ceadea, Brandilanes y Arcillera, Trabajamos día tras día para lograr tener unas infraestructuras básicas y unos servicios públicos dignos, acordes con las circunstancias, los tiempos y las necesidades. Y ello sólo se consigue trabajando unidos todos: los ediles y los vecinos.

–¿Resulta fácil o complicado compaginar la vida laboral y la familiar con tareas comunitarias en los pueblos pequeños?

–Con voluntad, organización y planificación está claro que pueden hacerse muchas cosas: en Aliste también. Cierto es que todo lleva su tiempo y ese tiempo que dedicas a trabajar por el municipio y por tu pueblo no puedes dedicarlo a otras cosas personales. Por eso es muy importante el apoyo de los vecinos y yo en eso tengo muchísima suerte porque siempre están dispuestos a colaborar. Yo vivo en Moveros, trabajo en Zamora capital y preparo oposiciones. Organizándose el tiempo da mucho de si.

–¿Cómo son las relaciones, sociales, culturales e institucionales con la freguesía de Constantim?

– Magníficas. Moveros y Constantim han mantenido siempre una magnífica relación, desde que se estableció la frontera más antigua conocida en Europa entre España y Portugal en 1297. Somos dos pueblos unidos, como hermanos, limítrofes, pertenecientes a países diferentes y con diferente idioma, pero aún así siempre hemos estado unidos, nos conocemos unos a otros con nombres y apellidos. La frontera ha estado más en los mapas que sobre el terreno en sí. Ahora con la Unión de Freguesías de Constantim y Cicouro, y el joven Tiago Filipe Fernandes Martins, el trabajo en equipo está garantizado. Tiago sabe que puede contar conmigo y yo con él. Ambos pueblos estamos deseando volver a juntarnos en la romería.

–¿Qué significa para Moveros y Constantim la romería en honor a la Virgen de la Luz?

–Forma parte imprescindible de nuestras vidas y de nuestra historia. Es el día más señalado e importante del año para todos porque gracias a ella se ha cultivado la convivencia y la hermandad entre alistanos y trasmontanos. Estamos ante una tradición que va mucho más allá de un gran día de fiesta, que también lo es, en ella se conjugan religiosidad y devoción a la Virgen de la Luz, y a su vera el intercambio social, cultural, económico y etnográfico. Es un día de regreso de emigrantes a Moveros como a Constantim. Gracias a la romería y a la alfarería tradicional todo el mundo sabe situar a Moveros en el mapa y eso es una gran suerte para nuestro pueblo. Tenemos en él cinco negocios: dos alfarerías, un supermercado, un bar y una zapatería y ese día se benefician todos de la afluencia de gente.

–¿Cómo vivís la espera del retorno de la romería?

– Con mucha ilusión y esperanza. Ya hemos vivido dos años atípicos, 2020 y 2021, sin poder celebrarla a causa de la pandemia y no ha sido fácil, pues se trata de una tradición heredada, pasada de padres a hijos, de abuelos a nietos, generación tras generación desde hace siglos. No dejamos de mirar al cielo pidiendo que el tiempo nos acompañe, que no llueva y podamos celebrar la romería.

–¿Cuáles los actos programados para las “Vísperas”?

–Hoy sábado, a las 17 horas saldrá desde la iglesia de Constantim, la procesión con la Virgen de la Luz hasta el santuario de la Raya donde tendrá lugar una solemne eucaristía. Desde Moveros, los vecinos y foráneos que así lo deseen, saldremos a las 15.30 horas camino de Constantim para procesionar con la Virgen de la Luz, que se quedará a pasar la noche en la ermita.

–¿A qué hora comienzan los actos del domingo grande de romería internacional?

– Con el amanecer. Al romper el día una salva de morteros dará inicio a la mayor romería y feria de la Raya. La misa y procesión alrededor de la capilla tendrán lugar a las 15 horas, con el acompañamiento de la Banda de Música de Miranda do Douro. El regreso en procesión a Constantim será a las 19 horas. Uno de los grandes atractivos es el mercadillo que acoge a cientos de puestos en torno al monte Valdegodinos. Hemos limpiado la zona de aparcamientos que estará controlada por Protección Civil, a quien agradecemos su gran labor lo mismo que a la Guardia Civil, Policía Nacional y Guarda Nacional Republicana.

–¿Qué proyectos e iniciativas habéis ejecutado en el ultimo año en la localidad?

–Hemos reconstruido el puente que hay a la salida del casco urbano hacia Brandilanes ya que, debido al poco desagüe que tenía, en épocas de fuertes lluvias, hacia retroceder el agua y había inundaciones en las viviendas más cercanas al arroyo. Nos hemos unido a la eficiencia energética y hemos instalado placas solares en las antiguas escuelas, que después de su reforma se dedican para las fiestas patronales de invierno en honor a Santa Colomba, gimnasia de mantenimiento y reuniones.

–¿Cuál es la asignatura pendiente para vuestro pueblo?

–Ejecutar la obras de mejora de la vía que comunica Moveros con Brandilanes cuyo coste ascenderá a 627.000 euros; llevamos ya muchos años con una senda que es un auténtico peligro y es necesario que comiencen las obras para mejorar todo su recorrido de cinco kilómetros y que pase a contar con una nueva capa de rodadura de 8 centímetros de aglomerado, para garantizar la seguridad vial. Hace siete años el Congreso de los Diputados siendo presidente Mariano Rajoy declaraba el camino de interés general pero seguimos igual. En 2021 se nos dijo que las obras iban a iniciarse antes de finalizar el año y no fue sido así. Es necesario y urgente su arreglo: no podemos seguir jugándonos la vida.

–¿Qué iniciativas habéis realizado relacionadas con el ocio?

– Tenemos un pueblo con una maravillosa ribera y hemos recuperado una ruta de senderismo que nos encanta enseñar a quienes quieran visitarnos. Desde septiembre organizamos una ruta mensual por los parajes de nuestro pueblo, accesible a todos. Así mismo hemos recuperado los concejos de vecinos y los trabajos a prestación personal para realizar tareas comunitarias como arreglar caminos o limpiar fuentes y manantiales. Hemos recuperado los hornos alfareros y la biblioteca, abierta en 2020, sigue abriéndose de forma periódica para que los vecinos hagan uso de ella. Seguimos con nuestras clase de gimnasia de mantenimiento y contamos todos los viernes con el desarrollo de talleres de memoria.

–¿Cómo estáis en el tema sanitario?

– Lamentablemente ello no depende del Ayuntamiento, pero estamos muy pendientes de lo que ocurre en torno a la Sanidad para entre todos buscar las mejores soluciones. Nos encontramos sin médico titular desde que se jubiló la que ocupaba la plaza de Samir de los Caños en agosto del año pasado. Es cierto que desde el Centro de Salud de Aliste han intentado que mantengamos las consultas semanales pero no siempre ha sido posible. En nuestros pueblos hay mucha gente mayor y las consultas presenciales en los consultorios locales son vitales.

–Hablemos del Ayuntamiento de Fonfría en conjunto.

– Trabajamos unidos el alcalde, Sergio López Vaquero, concejales y alcaldes pedáneos y eso está dando sus frutos. La prioridad está siendo garantizar el abastecimiento de agua en todos los pueblos durante los 365 días del año y para ello se ha actuado en la renovación de tuberías de PVC por polietileno en Arcillera, Ceadea, Bermillo, Brandilanes, Castro y Fonfría, perforado pozos de sondeo en Fornillos y Castro, construido una Estación de Tratamiento de Agua Potable en Arcillera para eliminar hierro y manganeso, y se habilitara otra en Brandilanes. Como en Moveros, se han instalado placas fotovoltaicas en edificios municipales de Bermillo, Fornillos y Fonfría, se remodeló el consultorio médico de Brandilanes, ampliado el cementerio de Castro y restaurado la casa del maestro de Fornillos. Otra gran apuesta son las concentraciones parcelarias de iniciativa privada en los pueblos de Fonfría, Fornillos y Bermillo.

– ¿Qué pediría a los devotos y romeros de la Virgen de la Luz?

– Precaución. Invitamos a todos a venir y participar en la romería de la Virgen la Luz. Moveros y Constantim les recibiremos con los brazos abiertos. No obstante todos somos conscientes que como es habitual se va a congregar una gran multitud de gente y por ello rogamos actuar a todos con responsabilidad, tanto a la hora de circular por la peligrosa Nacional 122 como en la romería durante la procesión y la feria. Debemos tener muy claro que la seguridad, la salud y la vida de todos es lo primero.