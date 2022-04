Bercianos recuperará la arquitectura tradicional en la plaza de la Pasión

Bercianos de Aliste afrontará en verano la recuperación y acondicionamiento de la “Plaza de la Pasión”, que bordea la antigua iglesia parroquial de San Mamés donde cada tarde de Viernes Santo tiene lugar, desde el siglo XVI, el Sermón de Descendimiento y el “Desenclavo de Cristo” como parte vital e inicio del cortejo de fúnebre del Santo Entierro de Cristo.

El ayuntamiento de San Vicente de la Cabeza, cuya Corporación preside el alcalde Fernando González, ha aprobado en pleno el proyecto técnico de acondicionamiento de la “Plaza de la Pasión” (Desenclavo) y calle “Cuesta” de Bercianos, redactado por la arquitecta María Luz Sorribes Sanz, cuyo coste, presupuesto base de licitación para mediante contrata, ascenderá a 66.520,74 euros, que serán financiados al 100% por la Junta de Castilla y León.

Las actuaciones a realizar, presentadas en Valladolid, afectarán a una superficie total de 942,34 metros cuadrados. Toda la Plaza de la Pasión y parte de la calle Cuesta hacia la antigua “Fuente del Cura” donde el histórico Vía Crucis sale del recinto urbano camino del Calvario. La Plaza de la Pasión acapara todo el entorno de iglesia de San Mamés, declarado Bien de Interés Cultural): espacio cerrado por antiguos pajares, que ya existían en el siglo XIX, utilizados para guardar en verano la hierba y paja con la que abastecer a los ganados durante el invierno. Se trata de elemento de arquitectura tradicional construidos con pared de piedra y tejado de pizarra.

Allí es donde se coloca la Santa Cruz con el Cristo Crucificado, desarrollándose en la tarde de Viernes Santo el “Sermón del Descendimiento”, “Desenclavo”, “Presentación a su Madre” y la introducción a la Urna (féretro) con salida y llegada de las cinco procesiones.

Tras mantenerse durante siglos con su suelo original de tierra, en los años 70 del siglo XX se pavimentó con hormigón. El objetivo ahora es levantar el actual firme y darle una estética más acorde con su entorno rural alistano y haciéndole un guiño a la Pasión de Cristo. La obras de acondicionamiento y mejora se centrarán en todo el espacio que rodea el templo parroquial a cuya derecha se encuentra el Museo de la Semana Santa de Bercianos habilitado en una casa alistana con corral carretero que se recuperó manteniendo su estética original.

La piedra será el material noble elegido para representar sobre el suelo diferentes caracteres que dejarán constancia para los visitantes durante los 365 días del año que allí tiene lugar la Pasión de Cristo.

El proyecto desarrolla las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados, que derivan de la aplicación de los principios de autonomía individual, no discriminación, accesibilidad y diseño universal para todas las personas, tomando en especial consideración las necesidades de las personas con discapacidad. El pavimento del itinerario peatonal y procesional, accesible, será duro, estable y cumplirá la exigencia de antiresbalabilidad. No presentará piezas ni elementos sueltos y no habrá resaltes de altura superior a 4 milímetros.

Al tratarse de actuaciones superficiales de remodelación y rehabilitación no se ven afectados elementos de las redes de agua y saneamiento más allá de los pozos y arquetas de registro de las canalizaciones enterradas que si será necesario nivelar.

El pavimento continuo será de 15 centímetros de espesor de hormigón lavado o desactivado, tratado superficialmente con aditivos específicos para dejar al descubierto al menos dos tercios de diámetro del árido. Se reforzará con fibras de polietileno. Posteriormente se aplicará una resina de protección que impedirá la penetración de hidrocarburos. Acabado en función del tipo, color y granulometria del árido escogido para este proyecto. Se respetarán y plantearán las pendientes de evacuación de aguas.

Se propone un pavimento continuo con tratamiento superficial de calidad que dignifique y de seguridad al ámbito publico y a la vez facilite el protagonismo de los espacios y de las arquitecturas circundantes, así como dar relevancia a los eventos celebrativos y procesionales de la Semana Santa y de otras fiestas cívico-religiosas del año en Bercianos.

En zonas concretas del desarrollo de los actos del Viernes Santo (Sermón y Desenclavo), para significar a los mismos y recordarlos el resto del año, se ejecutará una pavimentación singular, a base de enlosado de piedra natural, cuarcita con tono de piedra roja Brañosera, en piezas rectangulares de perfil irregular. Este tratamiento se extenderá hacia la zona de inicio del recorrido de la procesión del Calvario desde la iglesia por la calle Cuesta, para significar su itinerario. Además para simbolizar el pavimento, el espacio en el que se coloca “La Urna” y la “Virgen María” junto con la piedra base del Desenclavo, se propone un enlosado de mármol negro tipo marquina, apozonado y sin pulir.

En el sur se encuentra la roca natural al descubierto, a la cota de pavimentación. Dadas las dificultades que ocasionaría pavimentar en dicha zona con roca, se propone dejarla al descubierto y dignificarla. Supone así, un valor añadido a la alza, introduciendo los elementos naturales y vestigios de la misma, además de limitar uno de los bordes donde se realizan los actos de Semana Santa. Para poder acceder a la parcela que se encuentra en el límite del ámbito de actuación, se prevé la introducción de un acerado a base de entramado de acero galvanizado tipo Trámex.

Se propone la colocación como mejora de un muro (banco) formado por mampostería de piedra natural, similar a los que ya se encuentran y rematado por tableros de madera estabilizada sobre pernos de acero. Para mejorar la red de alumbrado público existente (una luminaria estilo fernandino sobre poste de hormigón en red aérea), se prevé soterrar la linea aérea que cruza toda la plaza

Bien de Interés Cultural

La Consejería de Cultura y Turismo de la Junta declaró el 10 de abril de 2014 al conjunto de las celebraciones de la Semana Santa de Bercianos como BIC (Bien de Interés Cultural) de Carácter Inmaterial, como “una relevante y singular manifestación cultural con orígenes en el siglo XVI y que se ha mantenido inalterada hasta nuestros días, transmitiéndose de padres a hijos como patrimonio vivo y seña de identidad de toda una comunidad”. El ámbito espacial viene determinado por el entorno urbano en el que tienen lugar las manifestaciones religiosas, los espacios religiosos o públicos vinculados a la iglesia y su entorno, el Calvario, el Vía Crucis y el cementerio, entre otros. El Vía Crucis está formado por 14 estaciones y 16 cruces desde la iglesia de San Mames hasta el Calvario.

La declaración BIC en sí va más allá del conjunto de ceremonias y rituales, del lugar en el que desarrollan y de los elementos materiales asociados, –como imágenes y objetos procesionales–, “en el sentido de que la valoración y protección de esta expresión cultural debe entenderse de forma amplia, un sistema de alto valor patrimonial caracterizado por la independencia de valores tangibles e intangibles”. Por ello Iberdrola ya se retiro el transformador eléctrico de alta tensión de ubicado en la Plaza de la Pasión y se retiraron los postes de hormigón y lineas aéreas del Vía Crucis, soterrándolas, en todo su tramo urbano.