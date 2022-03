La subasta de caza de la Reserva de la Culebra se reactiva: 132.000 euros por 51 permisos

La subasta pública de los 51 lotes de caza en la Reserva Regional de la Sierra de la Culebra se saldó con 132.700 euros de cuotas de entrada, correspondientes al cupo de la Agrupación de Entidades Propietarias de Terrenos, dentro del Plan de Caza 2022-2023.

Una cifra muy superior a la de la última subasta presencial que se adjudicó en poco más de 39.000 euros. Tras dos años sin subasta presencial y sin lotes de caza del lobo, declarada especie protegida, no se esperaba una sesión movida de personal y de ofertas.

La sensación general entre público y representantes de ayuntamientos y propietarios era satisfactoria tanto por el resultado económico como por la participación animada de pujadores. En esta edición, las pujas a mano alzada se efectuaron con paleta en mano para evitar errores y confusiones. La incorporación de 19 lotes de aguardo al jabalí han tratado de suplir el descenso de ingresos por la exclusión del lobo.

Un centenar de personas se dieron cita en el salón de usos múltiples de Villardeciervos, aunque las pujas se dirimieron entre poco más de una docena de cazadores y empresas y la mesa de subasta dirigida por el alcalde de Figueruela, Carlos Pérez Domínguez.

El concejal del Ayuntamiento de Villardeciervos, Jesús García García, fue el encargado de dar la bienvenida al público “tras dos años de pandemia”, mientras que la presidenta de la Junta Administrativa de Villanueva de Valrojo resumía “los buenos resultados” de la última temporada con 31 ejemplares 9 ciervos A1 y otros 9 ciervos A2 además de 12 categoría C.

La media de puntuación fue de 180 puntos y el mejor ejemplar alcanzó los 190 puntos. El alcalde de Otero de Bodas, David Ferrero, detalló el procedimiento y la exclusión del lobo aunque precisó que “se sigue intentando volver a cazar ya que es en perjuicio de todos, de los cazadores y los pueblos, porque se pierde un derecho de caza” además del perjuicio económico.

Los 8 permisos de caza de ciervo tipo A1 sumaron 67.000 euros en su conjunto, siendo el lote 19 el más cotizado, con 10.000 euros, para los días 2 al 4 de octubre la modalidad de rececho. Otros dos lotes salieron en 9.300 y 9.000 respectivamente, para las fechas de caza entre el 23 y el 28 de septiembre. Los restantes lotes se adjudicaron entre los 8.800 y los 6.700. Todos ellos medallables. Los primeros 11 lotes subastados correspondieron a la especie de corzo, que sumaron 12.500 euros, siendo los más valorados los tres últimos entre los 1.300 y los 1.200 euros para cazar entre el 9 de mayo y el 17 de mayo.

Los 6 lotes de categoría de ciervos A2 se adjudicaron en 30.700 euros, a una media de 5.000 euros, siendo el más apreciado el último lote en 5.400 euros y el más bajo en 4.900. La tercera categoría de ciervos B alcanzaron en su conjunto 7.600 euros, a una media de 1.500. La mejor oferta era de 1.600.

La montería con 39 puestos y cuatro realas se adjudicó en 2.100 euros. Los 19 aguardos al jabalí se adjudicaron en 12.800 euros, con precios que oscilaron entre los 750 euros de los tres lotes más valorados, los 550 de los cinco lotes menos valorados y la media de 650 euros para 12 lotes del total.

El cazador segoviano beneficiado con el ejemplar más valorado será quien se encargue de capturar el trofeo, junto con otro amigo de la Alsacia en Francia, quien repite en lance. “Por la fama, la calidad del trofeo y porque ya estuve en el año 2018 y recechamos otros dos medallas de oro –dos precintos a uno- quedamos satisfechos. El trato con la Reserva siempre muy bien e impecable y queríamos repetir experiencia, cuatro años después. Con la pandemia, apetecía cazar de nuevo”. Aunque la actividad cinegética no se paró en su totalidad, con corzo, monterías, caza menor, pero nada igual que volver a la Sierra de la Culebra.

El jefe de Servicio de Medio Ambiente, Manuel Moreno López, reconocía que la subasta “ha sido francamente buena, incluso por encima de las expectativas buenas que había inicialmente”. Se demuestra además “el éxito de traer la mayor parte de los permisos a la subasta presencial” frente a la subasta por Internet y “porque había expectativa después de la pandemia y estos dos años de parón”. El lobo queda fuera como especie cinegética “los ayuntamientos y los propietarios de los terrenos han perdido ese rendimiento y por eso se han puesto en marcha otras modalidades, como los aguardos para intentar compensar de alguna manera esa pérdida de rendimiento cinegético”.

En cuanto a la reclamación de propietarios y organizaciones para compensar los ingresos del lobo, Moreno señaló que es un cambio normativo a nivel del Miteco y “a partir de ahí habrá que ver qué posibilidades hay”. Lo que Junta y Ministerio tienen sobre la mesa “es el pago de los daños que genera el lobo, no la pérdida de ingresos cinegéticos”.

En la mesa de subasta participó por primera vez la nueva directora de la Reserva Regional, Laura Gavari Hernández, que había asistido en otras ocasiones como observadora y que incidía en la inclusión de los aguardos “para suplir esas cantidades que no están entrando y estamos muy contentos”.

El alcalde de Pedralba de la Pradería, Francisco Guerra, quien se reconocía como no cazador calificaba de “muy buena” la subasta. Con unos precios “que yo pensé que no se llegaría a tanto. Según comenta la gente, es mucho mejor la presencial que la subasta “online” porque se pica más la gente”. Sorprendido por los 10.000 euros por un ciervo “como no soy cazador me parece una burrada todo. Pero es bueno porque revierte en los pueblos. Aunque no podemos cazar el lobo, es una pérdida y más para los ganaderos que lo sufren”. Para Guerra “no es tanto el dinero como los daños en la ganadería”.

José Manuel Soto, representante de los propietarios de Cional, reconocía que “hacía ya años que los ciervos no cogían el valor que han cogido este año”. Para Soto “nos falta una casa para que fuera una subasta redonda, el haber subastado los 10 lobos que teníamos que haber subastado”. Esos 8 ó 10 permisos lobos “los hemos perdido y como habitante de la Culebra, tenemos todo el derecho a exigirle a la responsable del famoso ministerio –Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica– que nos compense las pérdidas que tenemos” en referencia a la cuantía económica de la subasta y al margen del “otro lío” que son los ataques al ganado. A la vista del resultado “los habitantes de la Sierra de la Culebra hemos perdido 100.000 euros por el capricho de un Ministerio que dice que no se pueden cazar lobos”.