"Toda la vida cotizando para esto" se podía leer en una de las pancartas exhibidas en la concentración número 29 a las puertas del Centro de Salud de Bermillo de Sayago.

Un acto que coincide con la concentración convocada frente a las Cortes de Castilla y León en Valladolid con asistencia de platafaformas ciudadas de toda la comunidad. "El Sistema Sanitario Público de nuestra comunidad se ha ido deteriorando mucho en los últimos años. Se han ido externalizando parte de los recursos sanitarios y se infrautilizan los propios de la comunidad" denuncian.

En Valladolid está una representación de Sayago y en Bermillo continúa la reivindicación de los ciudadanos para demandar una plantilla sanitaria que garantice la "atención digna" a los pueblos. "Que se publiquen los horarios de cada demarcación médica, quedando en lugar visible de cada consultorio médico" reclamó Ángeles Santos quien sustituye a la portavoz de la plataforma, Pruden Garrote, por no poder asistir.

Pasariegos, sin consulta

Las peticiones pasar también por las visitas, de forma periódica, a todos los consultorios, incluidos los pequeños. "En Pasariegos no ha tenido consulta desde antes de la pandemia" se ha escuchado en Bermillo.

No consideran necesaria la cita previa en pueblos con tan pocos pacientes. "Es muy complicada para las personas mayores. No se puede condenar a los viejos a hablar con una máquina que no te entiende. No es necesaria si se cumplen los horarios establecidos para cada pueblo".

Los sayagueses vuelven a recordar que la sanidad pública "es un derecho de los españoles, recogido en la Constitución Española. Por ser menos personas en los pueblos, no podemos tener menos derechos. La falta de servicios en los pueblos, lleva a más despoblación y al desastre humano, económico y medioambiental. No somos números, somos personas".

Defiende que la despoblación se combate manteniendo los servicios públicos en primer lugar. "No nos pueden utilizar para conseguir fondos europeos y después quitarnos todos los servicios".

Se ha hecho un reconocimiento y apoyo expreso a los médicos y el personal sanitario; "las plantillas tienen que estar dotadas de personal suficiente".

La plataforma por la sanidad pública en Sayago continuará con las concentraciones mientras no se atiendan sus reivindicaciones. El próximo sábado a las 12.00 h en el acto número 30.