Los ganaderos de Zamora, sin pienso por el parón del transporte

El paro de transportes de mercancías, a pesar de contar con un seguimiento relativamente bajo entre los profesionales de la provincia de Zamora, se ha comenzado a notar en las explotaciones agropecuarias y sus consecuencias pronto podrían ser muy preocupantes, especialmente para los ganaderos.

Hasta el momento las explotaciones dedicadas a la producción de leche no han tenido problemas en la recogida diaria del producto, a pesar del cierre anunciado por las industrias lácteas, ya que las principales empresas del sector en Zamora sí han podido mantener su actividad.

Sin embargo, el parón de las empresas de transporte ha roto la cadena de suministro de materia prima y en muchas explotaciones comienza a escasear el alimento para el ganado.

“Encontrar soja se está volviendo muy complicado, es un producto importado, que llega directamente desde los puertos, y los camiones no están saliendo de los puertos”, explica David Vicente, presidente de Afriza, la asociación de criadores de la Frisona, principal raza de vacuno de leche.

Los animales rumiantes necesitan incluir oleaginosas como la soja en su dieta, especialmente los animales destinados al ordeño para la producción de leche.

En la misma situación se encuentran los ganaderos del sector ovino. El Consorcio de Promoción del Ovino, la mayor cooperativa de leche de oveja en toda España, solo puede garantizar el suministro de soja a sus socios ganaderos hasta el próximo martes, tres días más, por lo que la incertidumbre va creciendo, reconoce su gerente, José Antonio Asensio Carreras.

Ante la escasez de soja la cooperativa puede recurrir a alternativas como la compra de núcleos proteicos ya elaborados, preferentemente por fabricantes locales para evitar problemas en trayectos de transporte más largos. Sin embargo, si los fabricantes siguen también sin recibir soja se les terminará por agotar el producto que se fabricó antes de que comenzara el parón.

Al igual que sucede con la leche de vaca, los ganaderos de ovino de Zamora tampoco han dejado de ver su leche recogida, al menos hasta el día de ayer. Las principales queserías de la provincia siguen recogiendo la materia prima.

“Los quesos de oveja requieren meses de curación, aunque haya problemas para llegar a los supermercados no debería de haber problemas para que las fábricas sigan recogiendo leche”, advierte el gerente del Consorcio.

Por lo tanto, el problema que más preocupa en estos momentos a los ganaderos es si conseguirán el pienso adecuado para alimentar a sus animales. Tras el subidón de las materias primas como consecuencia del conflicto bélico en Ucrania –unos 100 euros más por tonelada de cereal tras la reapertura de los mercados– se une ahora este parón que podría recrudecer esa escalada de precios. “Esto es como pisar el pie del que ya está herido”, expresa Asensio.

Mientras suben los combustibles, la electricidad y la alimentación del ganado, el precio de la leche y de los corderos permanece estancado. “La presión sobre el ganadero cada vez es más grande, por un lado está ahogado por las multinacionales que marcan los precios de los insumos, y por otro por otro lado presionado por la industria quesera”, añade.

"Me queda pienso para dos días, ¿qué va a comer mi ganado?"

COAG Castilla y León advertía ayer de que el paro “y los piquetes violentos que ejercen en las carreteras sobre sus compañeros” está dejando a las fábricas de piensos sin materia prima. Esta organización agraria recoge las palabras de un ganadero afiliado en Zamora: “Me queda pienso para dos días, ¿qué comerá el ganado a partir del domingo?”.

El sindicato agrario advierte que la escasez de soja obligará a cambiar la dieta de los bovinos en las granjas a otra menos rica, con su correspondiente pérdida de complejo vitamínico.

Lorenzo Rivera, coordinador regional de COAG, afirma “desde la comprensión de los problemas que sufren los camioneros por los costes del combustible, que también sufrimos en nuestro sector” que “no puede ser que el ganadero cargue con las consecuencias de las protestas”.

COAG suplica un acuerdo para poner fin a la huelga

El líder de COAG Castilla y León advierte que la profesión de ganadero “está en serio peligro y no vamos a permitir que se hunda más. Vamos a defenderla con uñas y dientes”. Por ello, urge que el Gobierno y los huelguistas alcancen un acuerdo cuanto antes y que devuelvan la normalidad, “por llamarlo de alguna manera”, al sector ganadero, “que no podemos ser los paganos de todos los problemas”:

COAG acusa al Gobierno y a la asociación convocante de estar demostrando “una irresponsabilidad supina” al no negociar. En opinión de la organización agraria, “el Gobierno no dialoga con la plataforma porque dice que es minoritaria en el sector del transporte, pero cada día que pasa se unen más conductores; el Gobierno dice que la aludida plataforma está impulsada por formaciones de extrema derecha, pero no aporta ninguna prueba; el Gobierno dice que garantiza el abastecimiento, pero solo queda pienso para dos días; y el Gobierno en suma, está observando el conflicto como si fuera de orden público, y no laboral”.

Por su parte, “los camioneros no están consiguiendo nada; están dando una imagen de violentos (30 piquetes violentos cada hora); no logran negociar con el Gobierno; están perjudicando a compañeros trabajadores y autónomos como ellos de otros sectores como es el caso de los ganaderos, a los consumidores con el desabastecimiento de determinados productos y no se les ve avance ninguno”, afirma Lorenzo Rivera.