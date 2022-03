“El regreso de las romerías recupera la hermandad entre alistanos y trasmontanos”

Laura Vanesa Mezquita Mezquita es la alcaldesa del Ayuntamiento de San Vitero (San Juan del Rebollar, Villarino de Cebal, San Cristóbal de Aliste y El Poyo). La cabecera municipal abrirá con el Cristo de Marzo (día 19 y San José), el amplio calendario de romerías transfronterizas hispanolusas de Aliste y Tras Os Montes que también cerrará, con el Cristo de Septiembre (día 14 y Santa Cruz).

–¿Por qué decide usted dedicar parte de su vida a trabajar por el municipio que le vio nacer y sus vecinos?

–Cuando naces en un pueblo, casi desde la más tierna infancia, terminas implicándote en las costumbres comunitarias, pues la vida pasa por ayudarnos los unos a los otros. En una gran ciudad igual cada uno va a lo suyo. En los pueblos alistanos nos conocemos con nombres y apellidos; más que una comunidad, que también, somos como una gran familia. Personalmente me siento orgullosa de ser alistana y de ser alcaldesa. El principal objetivo desde la Corporación Municipal es ofrecer en nuestros pueblos y a las familias infraestructuras y servicios públicos acordes a los tiempos y las necesidades que nos permitan tener una calidad de vida digna como la que disfrutan en las ciudades.

–¿Cuál es el principal problema que existe en los pueblos del municipio?

–La preocupación más grande está en el abastecimiento domiciliario de agua potable. Se trata de un servicio vital que tenemos que garantizar las 24 horas del día y los 365 días del año, en calidad y cantidad, algo que a veces resulta complicado. La renovación de tuberías y mejora de los depósitos tiene que ser permanente. Una de las prioridades es acabar con el consumo descontrolado y a veces fraudulento de agua, obligando a la instalación de contadores a todos los vecinos. De momento el Ayuntamiento ha asumido con fondos propios la instalación de contadores digitales que ya hemos instalado en San Vitero. La idea es continuar en el resto de pueblos según varamos disponiendo de fondos.

–¿Qué proyectos tienen para que quedarse a vivir en los pueblos se viable?

–Favorecer el desarrollo del sector primario. Las familias han vivido en su amplia mayoría de la agricultura y la ganadería. Con la llegada de la maquinaria, tractores y cosechadoras, nos hemos encontrado con la inviabilidad debido a que nuestro territorio es un reino de minifundios que son un problema a la hora de sembrar o cosechar. Por eso hemos decidido apoyar desde el Ayuntamiento las concentraciones parcelarias por el sistema de iniciativa privada. Los trámites empezarán por San Vitero y San Juan del Rebollar, costeando los proyectos y estudios técnicos previos para acortar los plazos. Contar con unas fincas de reemplazo grandes favorecerá, sin duda, el asentamiento de agricultores y ganaderos haciendo rentables las explotaciones.

–¿Cómo están en materia de comunicaciones viarias?

–Bastante bien. La ZA-P-912 de Alcañices a Villardeciervos, que vertebra el municipio, está en perfectas condiciones. La Diputación ha mejorado en los últimos años las cuatro carreteras que van desde San Vitero a Grisuela, El Poyo, Villarino Cebal y San Cristóbal y la de San Juan a Tola. Estamos trabajando para conseguir apoyo de la institución provincial, junto con el Ayuntamiento de Rábano, el camino rural agrícola que va desde San Vitero hasta Tola. Lo bacheamos, pero está muy mal.

–¿Que actuaciones han solicitado al programa de Regeneración y Reto Demográfico?

–Participando en las inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia queremos conseguir la eficiencia energética. Para ello hemos presentado cuatro proyectos con vistas a que sean financiados al 100%. En primer lugar, tenemos unas redes de alumbrados públicos en los cinco pueblos que se han quedado obsoletos. Hay problemas para conseguir recambios, y el objetivo es cambiarlos todos a lámparas led, con lo cual, aparte de mejorar el servicio, reduciríamos los costes. Proyectamos colocar placas solares para el autoconsumo y de esta manera suministrar energía a los pozos de sondeo y depuradoras de los abastecimientos de agua, consultorios y dependencias de la Casa Consistorial. Y adquirir un vehículo eléctrico para servicios municipales, justificando un 15% de ahorro respecto al perfil de movilidad actual.

–Tiempos difíciles con una España rural que se vacía y pone en peligro a muchos pueblos.

–La despoblación galopante amenaza nuestros pueblos, de eso no hay duda alguna. Es la triste realidad y estamos obligados a buscar soluciones y no perder la esperanza: no darnos por vencidos. En nuestro municipio aún quedan abiertas dos escuelas, una en San Vitero con nueve niños y otra en San Juan con siete. La verdad es que hay gente que nos ha mostrado su interés en venir a vivir al municipio: la última una familia con dos niños cuya profesión le permitiría teletrabajar desde aquí. El problema es que carecemos de viviendas para ofrecer.

–¿Cuál sería la solución a corto, medio y largo plazo?

–Poder disponer y así ofrecer casas en alquiler. Desde el Ayuntamiento, con la ayuda de la Junta de Castilla y León, hemos terminado la restauración y recuperación de la Casa de la Maestra de El Poyo mediante el programa “Rehabitare” para su destino a alquiler social. La segunda apuesta pasará por la ampliación del casco urbano de San Vitero para favorecer la construcción de viviendas. Se trata de una zona en el extrarradio, junto a la carretera de San Vitero a Grisuela, con 17 parcelas. Vamos a procurar favorecer una promoción con ayudas públicas desde el ayuntamiento para la mitad y el resto buscar la manera de ir por la iniciativa privada. En San Cristóbal prevemos recuperar una vivienda pública para su destino a alquiler. Como alcaldesa animo a las familias que disponen de viviendas vacías a alquilarlas puesto que hay bastante demanda.

–¿Cuáles son sus propuestas a nivel de Sanidad rural?

– Mantener y mejorar los servicios, que sean acordes a la situación real de la comarca con pueblos dispersos y la mayor parte de la población de la tercera edad y sin medios de transporte propio. Cubrir todas las plazas de médicos y enfermeras que le corresponden a la Zona Básica de Salud y que se presten las consultas presenciales en los consultorios médicos de atención primaria de los pueblos.

–¿Qué significan las romerías populares y las ferias para los alistanos y trasmontanos?

– Convivencia y hermandad, religiosidad y comercio. Durante siglos han sido el punto de encuentro e intercambio social y económico entre los pueblos y entre sus vecinos y así deberá de seguir siendo. Por desgracia la pandemia del Covid-19 llegó para cambiar nuestras vidas y costumbres y, como la salud obviamente es lo primero, nos vimos obligados a suspenderlas en 2020 y 2021. Las vacunas han sido un éxito y la evolución favorable nos permitirá volver a recuperar nuestras tradiciones.

–Tres jornadas con amplias y variadas alternativas.

–Son estos días para disfrutar en familia y por ello hemos apostado por desarrollar unas actividades para todos los gustos y edades abiertas que niños, jóvenes y mayores puedan disfrutar juntos. El 19 de marzo desde primera hora de la mañana la ermita del Cristo del Campo acogerá la romería popular que atrae a cientos de romeros, con misa y procesión a las 11 horas, y mercadillo en los alrededores toda la jornada. En el recinto ferial regresa la Exposición Morfológica y Subasta de la Raza Asnal Zamorano-Leonesa, que ya cumple veintidós años. Agradecemos su trabajo a Aszal y ganaderos, donde podremos disfrutar de los valores de la pura sangre más histórica de nuestra tierra, de la indumentaria tradicional con “Manteos y Monteras” y la capa parda alistana o el folclore de Manaita Rumbera.

–¿Cuáles serán las alternativas para el domingo?

– Se podrá visitar la finca museo de “El Arca de Noé” de San Juan del Rebollar de José María Cerezal Manzanas. Y en el recinto ferial de San Vitero llegará Asinalia con variadas alternativas sobre la Zamorano-leonesa, incluida una degustación de queso de leche burra, y contaremos con atracciones dirigidas a los más pequeños.

–¿Con vistas a la romería del verano hay ya fechas?

–El Cristo de Septiembre históricamente tenía lugar el día 14 de dicho mes coincidiendo con la Santa Cruz. Dado que entre semana en los pueblos hay poca gente, para favorecer la presencia de emigrantes y foráneos adelantaremos la celebración al segundo fin de semana, concretamente al sábado 9. Se celebrará, complementándose entre sí, la romería popular del Cristo del Campo en la ermita y en el recinto ferial la Jornada de Exaltación de la Trashumancia de Ovino con el regreso y apartado de los rebaños alistanos tras pasar el verano en Sanabria.