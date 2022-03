Los ataques de lobos se suceden en la comarca de Sayago. Con el impacto aún de la vaca adulta atacada en Piñuel y los 27 corderos y 4 ovejas en Alfaraz de Sayago, esta madrugada ocurria un nuevo episodio en Villamor de Cadozos.

El ganadero Álvaro Hernández ha perdido dos ovejas y dos corderos, además de otros seis mordidos "que terminarán por morirse".

Las madres estaban con sus crías apartadas en una finca cercada al lado del pueblo. Cuando el ganadero ha ido sobre las ocho y media de la mañana se ha encontrado el escenario dejado por el lobo. "Los cadáveres estaban todavía calientes" cuenta Álvaro Hernández, de 42 años.

"En Sayago, el lobo o el ganado"

Desde que el octubre tuvo otro episodio con mayores consecuencias -30 ovejas muertas- este ganadero de Villamor de Cadozos no había vuelto a sufrir más bajas, aunque la inquietud y preocupación sacude a los productores sayagueses.

"Es que es todos los días, como no se tomen medidas se nos pone muy negro. Está claro que en Sayago, o los lobos o la ganadería" expresa este criador de raza castellana negra y blanca.

"Mi abuelo y mi padre eran ganaderos, yo he querido seguir con esto pero cada vez es más complicado. Había sacado las ovejas a los corderos fuera para ahorrar algo porque en la nave tal y como está el pienso es imposible, y mira con lo que me he encontdado. Se te quitan las ganas de seguir".