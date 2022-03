Los agricultores y ganaderos de Zamora están afrontando los últimos meses de actividad tal y como la conocían hasta ahora, pues en enero de 2023 la nueva Política Agraria Común (PAC) entrará en vigor.

Una nueva PAC que ha sido negociada durante varios años y que por primera vez incluye un Plan Estratégico Nacional, que España ya remitió a Bruselas antes de acabar el año.

Este 2022 se presenta como el año de transición hacia el nuevo modelo que entrará en vigor en a penas nueve meses y que cambiará radicalmente las reglas de esta política europea, una de las que más financiación capta.

La PAC que aterrizará en España en los próximos meses será la más verde de la historia. En ella, las medidas medioambientales y de lucha contra el cambio climático serán la principal prioridad.

En concreto, la partida que llegará a España se dedicará en un 42% a prácticas que mejoran el medioambiente, los suelos o el uso de “inputs” en la producción.

Entre estas prácticas que potenciarán una agricultura sostenible, la gran novedad son los eco-esquemas, un término desconocido hasta ahora que marcará el futuro del campo y la ganadería de Zamora, y con el que los profesionales deberán familiarizarse cuanto antes.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación presentó una propuesta preliminar sobre eco-esquemas, que se definen como prácticas de manejo ganadero o agrícola para mejorar la sostenibilidad de las explotaciones, es decir, volverlas más afines con los objetivos medioambientales que la Unión Europea ha marcado para luchar contra el cambio climático.

España ha definido siete eco-esquemas o eco-regímenes diferentes que ha negociado y perfilado en colaboración con las comunidades autónomas, con el fin de encontrar las mejores posibles aplicaciones de estos eco-esquemas en cada uno de los territorios, según sus características.

EL MAPA HA PROPUESTO SIETE PRÁCTICAS O ECO-ESQUEMAS El primero de ellos consiste en la mejora de la sostenibilidad de los pastos, el aumento de la capacidad de sumidero de CO2 y la prevención de los incendios a través del apoyo e impulso del pastoreo extensivo, una práctica en receso durante que se quiere estimular. La segunda práctica también concierne al manejo apropiado de los pastos, con la siega de prados o respetar los márgenes en estado natural, sin siega, para favorecer islas de biodiversidad. La tercera práctica incluye el fomento de la rotación de cultivos con especies mejorantes, según informa el Ministerio, lo que permite la mejora de la calidad y fertilidad del suelo arable. La agricultura de conservación se incluye en la cuarta práctica propuesta, que busca prevenir la erosión del suelo a través de la siembra directa, es decir, cultivar sin arar el suelo. La quinta práctica propone alternativas espacios de biodiversidad en tierras de cultivo y cultivos permanentes con gestión sostenible de explotaciones de regadío. Para la mejora de la conservación del suelo, la sexta práctica propone el uso de cubiertas vegetales vivas en cultivos leñosos, es decir, por ejemplo en árboles frutales, plantar determinadas especies vegetales o dejar crecer la vegetación, una barrera natural que comprende una forma de proteger el suelo. De igual manera, la séptima práctica propone el uso de cubiertas vegetales inertes en cultivos leñosos, como puede ser un resto de poda.

La decepción de ganaderos y agricultores ante las nuevas normas

Aunque acogerse al eco-esquema es voluntario, quienes no lo hagan dejarán de percibir ese 25% de ayudas. Pero quienes sí se acojan a estas prácticas de manejo sostenible verán disminuida su producción, coinciden desde los principales sindicatos agrarios, porque la explotación ecológica se traduce en una producción menor, que puede rondar en el 20% menos de aprovechamiento. Esta producción menor ha hecho saltar las alarmas entre agricultores y ganaderos profesionales, que alertan de que tras la pandemia, y ahora, con una guerra, la Unión Europea no se encuentra en el mejor momento para reducir su producción de alimentos. Por esto, la regularización de mercados es el gran punto que se sigue reclamando desde los sindicatos, que exigen que los productos importados cumplan los mismos requisitos que los internos y que se fijen precios mínimos, la mejor manera de asegurar la rentabilidad.

Organizaciones ecologistas consideran que aun hay mucho que mejorar

Las prácticas que incluirá la nueva PAC no han gustado tampoco a los movimientos ecologistas, y organizaciones como WWF advierten que aunque algunos de estos eco-esquemas sí tienen un impacto beneficioso para el medio ambiente y la biodiversidad, la nueva PAC se ha quedado a medio camino de ser realmente una política verde. Un informe desarrollado por los organismos SEO/ BirdLife y EEB asegura que solo el 19% de los ecoesquemas son susceptibles de cumplir sus objetivos ambientales, el 40% necesitarían mejoras significativas para ser efectivos y el restante 41% están completamente desalineados de los objetivos del Pacto Verde. Estas organizaciones concluyen que las prácticas esbozadas en la nueva PAC no conseguirán su propósito salvo que se reformen, y advierten sobre que los qu e sí son eficaces pueden echarse a perder por no contar con una financiación suficiente dentro de los actuales parámetros.

Zamora, la provincia con más beneficiarios de las ayudas de la PAC en Castilla y León

La Junta ha efectuado el pago correspondiente a la liquidación de las ayudas por superficie de la PAC 2021 a 61.265 beneficiarios, de los cuales 8.794 son de Zamora, provincia con más perceptores de Castilla y León. El montante total de la Comunidad asciende a 58,3 millones de euros, de los cuales 5,6 son para los agricultores y ganaderos zamoranos.

Con esta aportación, las ayudas directas abonadas hasta la fecha a los agricultores y ganaderos de Castilla y León correspondientes a la solicitud de 2021 alcanzan cerca de 875 millones de euros, 91 millones en Zamora.

Los pagos de las ayudas directas de 2021 se iniciaron el pasado 16 de octubre y ahora, según explica el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, “con este ingreso, que se va a efectuar esta semana, procedemos a la liquidación de los importes pendientes del 5% de los pagos disociados por superficies: el pago básico, el complemento del pago verde y la ayuda directa y específica a jóvenes agricultores, y del régimen simplificado de pequeños agricultores y, además, el 10% de los pagos asociados a los cultivos de proteaginosas y leguminosas, oleaginosas, legumbres de calidad y remolacha”.

En el pago de la liquidación de ayudas superficies 2021 se han incluido los 586 jóvenes agricultores

En el pago de la liquidación de ayudas superficies 2021 se han incluido los 586 jóvenes agricultores y nuevos agricultores beneficiarios de derechos de la reserva de pago único 2021, asignada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), por un importe asignado a los titulares de Castilla y León de 3.379.472,12 euros (31,4% del total nacional). Esto supone una asignación media en concepto de pago básico de 5.767 euros por joven o nuevo agricultor. Castilla y León es la Comunidad Autónoma con mayor importe asignado de derechos procedentes de la reserva de pago básico 2021. Asimismo, en el pago de la liquidación de las ayudas asociadas se han tenido en cuenta el coeficiente de pago del pago verde, proporcional al importe de los derechos de pago básico establecido en el 0,5159, así como los importes definitivos fijados esta misma semana por el FEGA.