“Edu mozo dimisión”, “Edu vete ya”. Fuentesaúco amanecía ayer con pintadas contra el alcalde, Eduardo Folgado, y actos vandálicos. Hechos nada edificantes cometidos por personas a las que el propio regidor no dudó en calificar como “mini nazis”.

“Todos aquellos que ríen, apoyan e incitan estás “gracias” son cómplices y responsables de que quieran amedrentar y amenazarme. Pero también son igual de responsables todos aquellos que ven hacerlo, que ven cómo la ropa de los “niños” tiene spray y lo tapan o las zapatillas tienen arena de los maceteros” reaccionó en alcalde a los actos contra él.

Las pintadas insultantes han generado numerosas reacciones de apoyo a Folgado y condena a estos actos, entre ellas el PSOE de Zamora y del presidente de la Diputación. “Estas cosas no se pueden dar en ningún sentido. Todo mi apoyo a Eduardo, alcalde de Fuentesaúco. Si no se está de acuerdo con algo o alguien este no es el camino, me parece vergonzoso estas actuaciones. La democracia no es esto” escribió Francisco Requejo a través de una red social.

“¿Que tipo de educación se le está dando en casa a estos “mini nazis“ que son unos cobardes y que no dan la cara?” se ha preguntado el alcalde saucano, quien no duda en relacionar las declaraciones del presidente del PP y portavoz en la Diputación, José María Barrios, en el pleno del viernes. “No sé cómo en su pueblo no le corren a gorrazos” descargaba el popular contra Folgado al hilo de la pérdida de una subvención.

“Los insultos traen estas cosas” apuntaba Folgado, relacionando la crispación política en la Diputación con las pintadas. Los actos vandálicos han afectado también al mobiliario urbano, “teniendo el Ayuntamiento que asumir unos costes que repercuten en todo el pueblo”.