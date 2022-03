Alertan de la "gravedad" en la que se encuentra la sanidad rural, "enmascarada por el cierre de los consultorios debido a la pandemia" se ha expresado en la concentración en Tábara. "Actualmente existe una escasez de personal sanitario inadmisible y, lamentablemente, se ve acusada en los entornos rurales, donde la mayoría del personal sanitario está siendo desplazado a lugares más convenientes. La situación es altamente preocupante, sobre todo, en la provincia de Zamora, donde buena parte de las zonas rurales se están quedando sin personal sanitario".

La plataforma de la zona de Tábara lamenta las "escasas inversiones realizadas en Atención Primaria han llevado a verdaderos despropósitos en las zonas rurales".

Sobre la implatación de la telemedicina o la cita previa telefónica, desde Tábara se apunta que "la tecnología debe servir para mejorar la vida de las personas y dar soluciones a problemas reales, pero no debe servir como impedimento para que las personas puedan acceder a los servicios. Se está tratando de forzar mecanismos sin pensar detenidamente en las características de la zona y de las personas a las que va dirigido".

REIVINDICACIONES DE LA ASOCIACIÓN EN DEFENSA DE LA SANIDAD PUBLICA EN LA Z.B.S TÁBARA

● Un funcionamiento normalizado del centro de salud, con una verdadera apertura del mismo, en la que los usuarios, que así lo soliciten, puedan pedir presencialmente su cita para que se les atienda en consulta. No aceptamos, que únicamente se pueda solicitar consulta a través de aplicaciones informáticas, o a través de teléfonos que no se atienden.

● Atención presencial en los consultorios de la zona básica de salud. No aceptamos, que las personas de cierta edad tengan que ser desplazadas si se les puede evitar ese trastorno que muchas veces es grande.

● Refuerzo de la dotación tanto de medios humanos como de materiales para los centros de salud de referencia, con el fin de incrementar los servicios que se puedan atender en ellos, como, por ejemplo, servicios de fisioterapia o una verdadera atención de urgencias, pediátrica u oftalmológica.

● Un funcionamiento normalizado del servicio pediátrico. No aceptamos, que el pediatra trate solo a aquellos niños que están sanos.

● Refuerzo humano si es necesario para dar atención presencial para aquellas personas que lo soliciten, estén estas en la población que se encuentren, bien sea: Faramontanos, Litos, Ferreras, etc. No aceptamos, que no se les atienda porque el médico no aparezca a la consulta a la que se les ha citado.

● Refuerzo humano para generar un doble equipo de urgencias. No aceptamos, que, si se desplaza el equipo de urgencias, el centro médico se quede sin personal que pueda atender otro tipo de urgencia. Las distancias son significativas en esta zona, debido a las características de la misma y la atención de una urgencia requiere su tiempo. Un único equipo médico es insuficiente para la zona.

● Previsión de medios humanos y materiales para la temporada de verano. En verano, se incrementa notablemente el número de habitantes del pueblo, y los medios humanos y materiales deben ser acordes a ellos.