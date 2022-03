"Es una magnífica noticia, un motivo de celebración y serán bien recibidos. Ahora depende de ellos tomar posesión, tienen de plazo hasta el 8 de abril" ha infomado la portavoz de la Plataforma por la Sanidad en Sayago, Pruden Garrote, durante la concentración de y a las puertas del Centro de Salud de Bermillo de Sayago.

Las plazas adjudicadas son las de Fresno de Sayago, Alfaraz, Argañín y Abelón.

"Tenemos que reiterar una vez más que la presión social sin duda ha sido muy importante para que se oferten esas cuatro plazas en Sayago, hemos salido bien parados en esta oferta de empleo. Ahora crucemos los dedos para que estos cuatro médicos tomen posesión y se integren en el Equipo de Atención Primaria de Sayago" se ha escuchado en la concentración.

Buenas noticias que la Plataforma por la Sanidad recibe animando a seguir con "nuestras justas reivindicaciones".

ESTAS SON LAS REIVINDICACIONES

Consulta de médico y enfermero en todos los pueblos, con fecha y horario conocidos, tengan los pacientes que tengan. Que estén publicados los horarios de consulta del médico en todos los consultorios de sus localidades. Que se integren en esos horarios los días y horas en las localidades de menos de 50 cartillas.

Que se elimine la cita previa porque con tan pocos pacientes no es necesaria. Es muy complicada para las personas mayores, no se las puede condenar a hablar con una máquIna que no te entiende. No es necesaria si se cumplen los horarios establecidos en cada pueblo.

Que nos atienda siempre un médico. No a la telemedicina que quieren implantar.

Que las guardias las atiendan dos médicos, como siempre.