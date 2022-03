Muelas del Pan, una de las localidades más importantes a nivel social y económico desde la construcción del Salto de Ricobayo, perderá la única entidad bancaria del municipio este mismo mes. Unicaja ha decidido echar el cierre el día 18 de marzo de 2022.

Así se lo ha comunicado la propia entidad al Ayuntamiento cuya Corporación Municipal preside el alcalde Luis Alberto Miguel Alonso. “Es una muy mala noticia, incomprensible e inasumible para nuestros pueblos y para nuestras familias. Mientras el alcalde, los concejales y los ciudadanos trabajamos día tras día para mejorar la calidad de vida y asentar población, otros cierran servicios y con ello sólo se contribuye a obligar a irse a las ciudades a los pocos que quedamos en los pueblos”.

Los definitivos cierres en la provincia de Zamora previstos para la víspera de San José afectarán directamente a tres municipios Muelas del Pan, Ferreras de Abajo y Rabanales con 12 pueblos. E indirectamente en el último caso a los ayuntamientos de San Vicente de la Cabeza, Samir y Gallegos del Río con otras 12 localidades.

A partir del día 21 de marzo alistanos, tabareses y albarinos residentes en sus 31 municipios y 102 pueblos, con alrededor de 15.000 habitantes, tendrán como única alternativa desplazarse hasta las tres oficinas que se mantendrán abiertas en Alcañices (Aliste), Carbajales (Alba) y Tábara (Tábara).

El alcalde de Muelas se muestra pesimista y decepcionado con Unicaja. “Ni siquiera podemos intentar encontrar soluciones pues no podemos ni siquiera negociar con alguien que se niega a reunirnos. Las decisiones se toman desde arriba, desde Málaga, y así no hay manera, ni hablar podemos. Una vergüenza. Solo agradecer la labor de cercanía y muy profesional que han desarrollado los empleados en la oficina de Muelas”.

Cierre de cuentas municipales

El Ayuntamiento de Muelas del Pan, así lo anuncia el alcalde Luis Alberto Miguel Alonso, opta por romper cualquier tipo de relación comercial con Unicaja y se procederá a cancelar fulminantemente la cuenta. “Si ellos son libres de irse del pueblo y del municipio nosotros lo somos para dejar de operar con ellos”. Hasta ahora el Consistorio de Muelas trabajaba con Caja Rural de Zamora y con Unicaja. Simultáneamente han comenzado los contactos con otras entidades bancarias y la cuenta ahora en Unicaja pasará a aquel banco o caja que abra una oficina para prestar servicio presencial a los vecinos del municipio: Muelas del Pan, Ricobayo de Alba, Cerezal y Villaflor. Se van a dar todas las facilidades estando incluso a ceder un local municipal gratis.

El Ayuntamiento de Muelas del Pan es uno de los más ricos de la provincia de Zamora y así lo demuestra que este año su presupuesto de 1.052.821 euros.

Rabanales será el otro pueblo de la comarca alistana que perderá el 18 de marzo la oficina de Unicaja que prestaba servicio hasta ahora dos días a la semana, martes y jueves, por operarios de la oficina de Alcañices. Desde el Ayuntamiento de Rabanales, la Corporación que preside Santiago Moral ha trabajado e intentado hasta el último momento evitar el cierre pero ha sido imposible. “Como símbolo de repulsa al día siguiente del cierre procederemos a retirar todas las cuentas y ahorros por una entidad que no ve rentable dar un servicio a nuestro municipio”.

Para Santiago Moral el cierre de Unicaja “supone un paso triste en la decadencia de la España Vaciada de Aliste y también causa una especial sensación de tristeza entre los ciudadanos, dado que cierra Caja España, la vieja Caja de Ahorros Provincial de Zamora que durante décadas había dado un servicio cercano y especial. No se trata del cierre de una oficina bancaria sino de una institución para los vecinos del municipio, un servicio que no sólo se limitaba al pago de recibos, recogida de ahorros, sino de un profesional de apoyo, de consulta, un trato cercano. Una oficina propia, con apertura dos días a la semana unas horas no supone gasto alguno para una empresa con cientos de clientes con todos sus ahorros en ella. No entendemos el objetivo de quien gobierna la entidad, pero apoyar el trato cercano a los pueblos no está entre ellos y no tienen la excusa de ser poco rentable. Se nos va una institución que ha dado mucho por el municipio y que eliminan los intolerantes malagueños”.

Una pérdida paulatina

Rabanales abría en los años 80 su primera oficina bancaria con la Caja de Ahorros Provincial de Zamora, luego Caja Zamora y posteriormente Caja España. Domingo Cruz, de Rabanales, fue su primer corresponsal. Su labor le convirtió en uno de los bancarios más conocidos y queridos de Aliste por su trato cercano. Se jubiló en 1994 dejando la oficina de Caja España en Rabanales como una de las que contaban con más clientes y capital de la provincia de Zamora. Falleció en 2017 con 87 años de edad.

Vecinos de los seis pueblos del municipio se suman a malestar. “Estamos indignado y muchos nos iremos a Caja Rural de Zamora” , entidad a la que piden que “acoja esta oportunidad ampliando sus servicios y horarios, convirtiéndose en un referente de la lucha y apoyo al reto demográfico y recursos al medio rural como ha venido haciendo con sus actuaciones”.

De esta manera los ayuntamiento de Muelas y Rabanales siguen los pasos del de Trabazos primero de la comarca en cancelar la cuenta con Unicaja. Junto a Caja Rural de Zamora, durante años Caja España (ahora Unicaja) ha sido la que más oficinas mantenía abiertas en la comarca de Aliste, Tábara y Alba y con su cierre llega un nuevo y grave problema para una zona donde la mayor parte de la población es de la tercera edad un sector donde la mayoría carecen de vehículo propio y entre los que lo tienen muchos reconoce que “Ya no estamos para conducir”.

En Ferreras de Abajo con oficina abierta, ya se reconoció a miembros de la corporación que “se cerrará pronto”. Los vecinos dan por hecho que también será el próximo día 18 de marzo. “Ya me dijeron el otro día que la cerrarían pronto. Se ve que no se negocio” asevera el alcalde.

A lo largo de 2021 se cerraron las oficinas de Unicaja en los municipios de San Vitero, Fonfría y Riofrío. En el caso de Riofrío de Aliste la gestiona ahora algunos días de la semana un agente financiero ajeno a Unicaja.