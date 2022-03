La guerra de Ucrania originada por la invasión de Rusia ha mostrado una vez más la humanidad de las gentes de Aliste.

Jesús del Río Luelmo, natural de Alcañices, no ha dudado en desplazarse hasta Polonia y Ucrania, zona occidental, poniendo en peligro su propia vida, para intentar sacar a personas desde Lviv y Odesa en su viaje de regreso a Francia.

Concretamente a dos estudiantes de la Unión Europea que se habían quedado atrapados en el conflicto bélico.

La jornada del lunes lograba entrar en territorio ucraniano, pero al llegar la noche se veía obligado a retroceder de nuevo a Polonia dada la grave situación con la guerra y el frío. Pero una vez en Ucrania, Jesús del Río contactó con su paisano Daniel Ferreira por si hubiera algún alistano que reclamara el rescate de familiares o amigos.

Su coche dispone de cinco plazas y quedaban dos plazas libres que podían ser aprovechadas a la hora de regresar a Polonia.

SOS desde Valcabado

Fue así como Domingo Medina Martínez, un zamorano, lanzaba un SOS para intentar traer a Zamora a dos familiares. “Hemos tenido mucha suerte, ha sido un milagro y estamos muy agradecidos. Jesús, tras contactar por Facebook, me llamó por teléfono el lunes, me pidió información. El martes, tras hacer cientos de kilómetros, ya había localizado a nuestros familiares y están camino de España. Estamos muy agradecidos, no le conocíamos de nada y ha arriesgando su propia vida por salvar a los nuestros de forma altruista. Es una persona maravillosa” agradecía Domingo Medina.

A pesar de las dificultades, la guerra y el frío, Jesús del Río logró localizar en un día en Lviv a Oleksandr Romanok y su esposa Valentyna Romanova, padres de Svtlana, una mujer ucraniana casada hace veinte años con un zamorano natural de Valcabado de Pan. El matrimonio de ancianos viaja camino de España para reencontrarse con su hija.

El alistano tuvo que flanquear junto al convoy humanitario numerosas dificultades como las largas colas y lentos atascos para poder cruzar la frontera. “Me lanzo hacia el interior de Ucrania a rescatar a dos viejecitos que tiene familia en Zamora. O salimos los tres o no salimos ninguno” expresaba a este diario.

“No sabéis la suerte que tenéis de vivir en Aliste. En momentos como estos, tan duros y difíciles, valoras aun más a tu tierra"

Desde la distancia y bajo el tronar de las bombas y misiles Jesús del Río recordaba su tierra alistana. “No sabéis la suerte que tenéis de vivir en Aliste. En momentos como estos, tan duros y difíciles, valoras aun más a tu tierra. Esto es un infierno, estamos en guerra, sin calefacción y a 8 grados bajo cero. Voy a hacer lo imposible por que los dos estudiantes y el matrimonio puedan estar a salvo . Cuando estás aquí te das cuenta de lo que tenemos en Aliste y echas de menos tu tierra tan tranquila y sus acogedoras gentes”.

"Esto es un infierno, estamos en guerra, sin calefacción y a 8 grados bajo cero"

La historia ya tiene un final y muy feliz. “No ha sido fácil pero lo hemos conseguido. Tras dieciséis horas en un inmenso mar de refugiados y de nieve, de frío, dolor y guerra, ya estamos a salvo en Polonia. Victoria. Hemos conseguido salir de Ucrania. Ahora sólo nos quedan 3.000 kilómetros por delante hasta llegar a Zamora por Chequia, Alemania, Francia y nuestra querida España”.

"Tres días sin probar bocado"

Ya en Polonia sanos y salvos Oleksandr Romanok y Valentyna Romanova recuperan la vida y la esperanza. “Llevaban tres días sin probar bocado del disgusto de la guerra. Solo cuatro cosicas que les traje y un hotdog que encontré por ahí no se como. Llegados a Polonia hemos podido volver a comer sentados en una mesa los tres” señalaba Jesús del Río.

Fotógrafo profesional de reconocido prestigio, Jesús del Río es un alistano nacido en 1968 en Alcañices. Tras haber trabajado y vivido en Inglaterra, Turquía e Italia, reside en Francia desde 1997. Allí dedicó una etapa de su vida a la docencia, en París, como profesor de Ciencias Política Internacionales (Esta especializado en Oriente Medio).

En 2010 decidía dar un giro a su vida y dedicarse de nuevo a su faceta de fotógrafo profesional, su verdadera vocación. Reside en La Provenza (Francia) y visita cuando puede su nunca olvidada tierra de Aliste y Tras os Montes. Su trabajo se centra en la fotografía de carácter humanitario, social y de viajes. Durante muchos, con la cámara fotográfica como compañera de viaje, ha desarrollado su labor profesional en países tan diferentes como España, Escocia, Inglaterra, Portugal, Brasil, Italia, Bosnia, Turquía, Francia y Bélgica. Además fue fotógrafo de guerra en la contienda de Los Balcanes.

De sus estampas dan fe sus exposiciones en la Escuela de Artes y Oficios de París, en La Provenza, en Marsella y en Aliste, pues su actividad preferida sigue siendo pasear por los campos alistanos.

En su Human Photography Jesús del Río destacan reportajes como Turkana, Iserpari, Humanite, Matera, Jobs y Trashumances (sobre las pastores y rebaños trashumantes alistanos).

La invasión de Ucrania por el ejército de Rusia ha despertado una solidaridad alistana que nunca ha estado dormida cuando se trata de ayudar a los más necesitados en casos de catástrofes naturales o guerras ya sea en América, Oriente Medio, Asia o África. Allí donde hizo falta la solidaridad siempre hubo un alistano o alistana: misionero o misionera, médico o enfermera.

Por otra parte la familia alistana Rodríguez Caballero, a través de su hijo Rubén, ha ofrecido las instalaciones del antiguo complejo hotelero “Disco Rojo” para poder acoger en ellas a los refugiados que huyendo de la guerra en Ucrania puedan llegar hasta la provincia de Zamora.

Se trata de un gran inmueble que cuenta con hotel (números habitaciones), así como un gran restaurante, cocina y junto a él una cafetería. El histórico “Disco Rojo” cerró sus puertas en 2017 tras ganarse durante muchos años el prestigio como uno de los mejores restaurantes y hoteles de toda “La Raya” de España y Portugal. Aliste y los alistanos muestran su solidaridad y apoyo con Ucrania.